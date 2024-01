Doll rõõmustas kodupublikut, Zahkna pääses jälitussõitu

Eelmisel etapil Lenzerheides sprindis võidutsenud Doll läbis seekord lamadestiiru eksimusteta, kuid püstitiirus võttis ta ühe trahvi. Vaatamata sellele suutis 2017. aasta maailmameister finišis edestada 1,8 sekundiga Sturla Holm Lägreidi (1). Norralasele järgnesid koondisekaaslased Endre Stroemsheim (1; +5,4) ja Johannes Thingnes Bö (2; +19,6).

Viies koht läks jagamisele lasketiirud puhaste paberitega läbinud sloveeni Jakov Faki ja sakslase Johannes Kühni (mõlemad +29,8) vahel. Ülejäänud esikümne moodustasid norralane Tarjei Bö (2; +40,3), rootslane Martin Ponsiluoma (3; +40,4), šveitslane Sebastian Stalder (0; +42,9) ja rootslane Sebastian Samuelsson (2; +44,8).

Ainsa eestlasena jõudis laupäevasesse jälitussõitu ehk 60 parema sekka 49. koha saanud Rene Zahkna (2; +2.28,5). Raido Ränkel jäi esimesena 60 parema seast välja, lõpetades kahe trahviga 61. kohal (+2.48,2). Edasipääsust jäi teda lahutama kolm sekundit.

Kristo Siimer sai 63. koha (3; +2.52,1) ning MK-sarja debüüdi teinud 19-aastane Mehis Udam oli 90. (3; +4.16,3).

Enne võistlust:

Oberhofi etapp pidi meeste 10 km sprindiga algama neljapäeval, kuid kuna ilmateenistus prognoosis tugevat tuult, vihmasadu ja soojakraade, lükati sõit reedele. "Kogu nädala, mis me siin oleme olnud - iga päev sajab vihma. Sellistes oludes... et üldse korraldatakse, on väike ime. Looduslikust lumest pole siin haisugi," kirjeldas võistlusolusid Eesti laskesuusatreener Indrek Tobreluts.

Eesti koondislane Rene Zahkna lisas, et lume seis on kohutav. "Lisaks sellele, et on saepuru ja kive, on ka hästi ebaühtlane, kuna suvine maapind tuleb esile," täiendas ta.

Meeste sprindi stardinimekirjas on 100 sportlast, nende seas neli eestlast. Võistlustules on Rene Zahkna (nr 65), Kristo Siimer (nr 75), MK-debütant Mehis Udam (nr 93) ja Raido Ränkel (nr 97).

MK-sarja üldliidrina läheb täna rajale norralane Johannes Thingnes Bö (nr 11), kes on sel hooajal võitnud kolm võistlust ning kogunud 484 punkti. Talle järgnevad koondisekaaslased Tarjei Bö (nr 26) ja Johannes Dale-Skjevdal (nr 23) vastavalt 411 ja 366 punktiga. Ainsa eestlasena on punkte kogunud Rene Zahkna, kes paikneb viie punktiga 61. positsioonil.