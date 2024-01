Soome ei suutnud edu hoida ega Rootsi vastu finaali pääseda

Soomlased asusid esimesel kolmandikul Oiva Keskineni ja Rasmus Kumpulaineni väravatest 2:0 juhtima, aga teisel perioodil võrdsustasid Jimmy Snuggerudi ja William Smithi tabamused seisu.

Lahendus saabus kolm minutit ja 13 sekundit enne lõppu, kui Cutter Gauthier viskas ameeriklaste võiduvärava, millel soomlastel järelejäänud aja jooksul enam vastust ei olnud.

Esimeses poolfinaalis oli edukas turniiri võõrustav Rootsi, kes sai jagu Tšehhist 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Kaks väravat viskas võitjate kasuks Jonathan Lekkerimäki.

47 korda toimunud turniiri on 20 korda võitnud Kanada, kes on viimasest kuuest turniirist võitnud neli, aga kaotas tänavu veerandfinaalis Tšehhile. Viimasel kümnel aastal on kolm turniirivõitu läinud Põhja-Ameerikast väljaspoole ja alati on olnud parim Soome (2014, 2016, 2019).

USA koondis on tulnud selle vanuseklassi maailmameistriks viis korda (2004, 2010, 2013, 2017, 2021), Rootsi on saanud kaks tiitlit (1981, 2012).