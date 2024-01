Ricky Rubio kuulutas NBA karjääri lõppenuks

2009. aastal NBA-sse valitud Rubio veetis liigas tosin hooaega ja mängis viimati Clevelandi ridades, kuid otsustas mullu suvel aja maha võtta. Ka füüsiliselt olid teda viimased paar hooaega räsinud vigastused.

"30. juulil oli üks mu elu raskemaid öid. Minu vaim rändas väga tumedasse kohta. Ma aimasin, et liigun selles suunas, aga ma ei mõelnud kunagi, et mul puudub olukorra üle kontroll," kirjutas hispaanlane ühismeedias.

"Järgmisel päeval otsustasin profikarjääri peatada. Ühel päeval, kui on õige aeg, soovin kogu oma kogemust jagada, nii et saaksin teisi sarnastes oludes olijaid aidata. Seni soovin hoida privaatsust, austades niimoodi oma perekonda ja iseennast, kuna ma töötan endiselt oma vaimse tervise kallal. Aga ütlen uhkusega, et mul läheb iga päev ühe paremini."

"Tahtsin täna selle postituse kirjutada, et teatada, et minu NBA karjäär on läbi saanud. See kõik algas 2009. aastal draft'i ööl New Yorgis. Milline unistus. Pärast 12 aastat liigas, kõikide üles-alla minekutega, olen saanud palju häid mälestusi ja suurepäraseid tutvusi. Minnesota, Utah, Phoenix ja Cleveland. Vau. Aitäh!"

Ricky Rubio mängis NBA-s 698 kohtumist, viskas keskmiselt 10,8 punkti ja jagas 7,4 resultatiivset söötu mängus. 2012. aastal nimetati hispaanlane liiga uustulnukate esimesse sümboolsesse võistkonda.