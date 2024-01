Tobreluts: kõige tähtsam, et Tuuli tervis on olnud korras

Jõulude eel Šveitsis toimunud etapi järel tekkis küsimus, kuidas head vormi edasi hoida ja pühade järel samast kohast jätkata.

"Lenzerheidest tulime, siis esimene nädal oli pigem taastav," selgitas tema treener Indrek Tobreluts ERR-ile. "Aga aeg lendab kiirelt, sellest on ju kaks nädalat möödas ja teisel nädalal sai üht-teist harjutatud ka."

"Ühe kontrollstardi tegime Obertilliachis. Seal olid väga head tingimused. 28-ndal tulid Oberhofi, kus oli plaan teha paar tugevamat treeningut... tehtud nad said, aga kui kvaliteetsed need said, seda on keeruline öelda."

"Paras kakerdamine siin raja peal on, kiirust sellistes oludes ei arenda," sõnas Tobreluts. "Aga aeg on olnud nii lühike. Kõige tähtsam, et Tuulil on tervis olnud korras. Mõne treeninguga seda seisundit väga palju ei muuda. Üldjoontes on kõik okei, aga eks tegelik seis selgub homme."

Reedel alustavad laskesuusatajad sprindiga. Eelmise aasta lõpus oli üheks võtmeteemaks laskekindluse tagamine. "Harjutamas käisime iga päev. Aga see on järjepidev töö, ühe-kahe päevaga ei muutu suurt midagi," lausus Tobreluts.

"Laskmine eriti sellistes tingimustes, mis Oberhofis valitsevad - need ei ole kellegi jaoks kerged. Nende võistluste pealt mingeid järeldusi teha, kas on liikunud paremuse poole - siin on juhust keskmisest rohkem."

"Need tuulepuhangud on siin päris tugevad ja siin ei saa kellelgi laskmine lihtne olema," rõhutas juhendaja. "Aga laagris saime harjutada ja nihkeid paremuse poole oli näha. Kuidas seda võistlusolukorras realiseerida, on teine küsimus."

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanded algavad reedel, 5. jaanuaril kell 12.15 (meeste sprint) ja kell 15.15 (naiste sprint).