Tobreluts: MK toimumine on väike ime, looduslikust lumest pole haisugi

Oberhof on heitliku ilma poolest tuntud, aga viimasel nädalal on Saksamaa laskesuusakeskuses pidevalt sadanud ja ka rada pole kuigi kõrge kvaliteediga - sportlasi segavad saepuru ja kivid.

Reedel peaks toimuma kaks esimest võistlust ehk meeste ja naiste sprint. Kohapeal viibib Eesti laskesuusatreener Indrek Tobreluts kirjeldas tingimusi ERR-ile.

"Kogu nädala, mis me siin oleme olnud - iga päev sajab vihma. Sellistes oludes... et üldse korraldatakse, on väike ime. Looduslikust lumest pole siin haisugi," lausus Tuuli Tominga juhendaja.

"Täna nad esimest korda soolasid ja silusid rada. Nad ei tahtnud selliste ilmadega vahepeal isegi masinat peale lasta. Täna oli rada soolatud ja kõva - pigem täiesti sõidetav. Nad on vedanud selle lume kokku, siin on palju kive ja natuke lõhub suuska."

Tobreluts võrdles suusarada kartulipõlluga. "Hästi konarlik. Ei tea, et sellistes tingimustes oleks väga MK-d toimunud... aga täna oli juba [parem] ja ilmselt homme on veel parem. Keemiaga töötlemine on palju aidanud."

"Eks see lumi on kuskilt saepuru alt välja kaevatud. Koos saepuruga siia rajale veetud. Saepurul on see hea omadus, et ta ei sula ära. Sellega on hea auke täita. Aga saepuru ja lume segu on kohati... naksab päris korralikult kinni," jätkas Tobreluts.

"Kuii masinaga üle käib ja silub, siis ma arvan, et on täitsa sõidetav. Aga meil viimane ettevalmistus siin... paar võtmetrenni on tegelikult kannatanud. Ei ole saanud korralikult teha."

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanded algavad reedel, 5. jaanuaril kell 12.15 (meeste sprint) ja kell 15.15 (naiste sprint).