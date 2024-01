Saksa suusatreener eemaldati keelatud võtte tõttu Tour de Skilt

53-aastane endine tippsuusataja asetas neljapäeval Davosis naiste jälitussõidus oma suusad Saksamaa sportlaste tuleku eel suusarajale. Võistlused toimusid keerulistes oludes ja liigutuse eesmärk oli vabastada sportlase suusad liigsest lumest, kui nad üle treeneri suuskade liiguvad.

Võistluste kohtunikud lugesid selle aga määrustevastaseks teoks ja lisaks Schlickenriederi eemaldamisele tuleb sakslastel tasuda ka 1000 šveitsi frangi suurune rahatrahv (ca 1070 eurot).

Süü omaks võtnud Schlickenrieder ei teadnud oma sõnul, et tema tegevus oli keelatud. Võistluste direktor Michal Lamploti pani sakslase väide aga imestama.

"See on kehtinud palju aastaid," teatas ta NRK-le. "Et sportlased ei tohi saada võistluse jooksul kõrvalist abi, on üks murdmaasuusatamise tähtsamaid reegleid."

"Sportlasi otsustasime mitte karistada, sest nende väitel ei olnud see käik planeeritud. Selle taga seisis treener üksi," lisas Lamplot.

Saksa suusataja Victoria Carl ütles, et treeneri teost suurt abi polnud. "Minu suuskade all oli nii palju lund, et sama kogus tuli tagasi juba kaks meetrit hiljem," sõnas ta.

Naiste klassikatehnika jälitussõidu võitis soomlanna Kerttu Niskanen, kellele järgnesid ameeriklanna Rosie Brennan ja Jessie Diggins. Katharina Hennig oli parima sakslannana üheksas.