Djokovic usub, et on randmetraumast hoolimata Austraalia lahtisteks valmis

Djokovic kaotas kolmapäeval maailma 12. reketile Alex De Minaurile 4:6, 4:6 ja Serbia koondis langes veerandfinaalis Austraalia vastu konkurentsist.

"Ma teadsin, et ei ole tõenäoliselt füüsiliselt, emotsionaalselt, vaimselt hooaja esimesel nädalal sada protsenti valmis," kommenteeris Djokovic. "Seda ma ka ei oodanud."

"Ma ei olnud oma tasemel, kuid see oli lihtsalt üks neist päevadest, kus ma ei tundnud end väljakul kõige paremini ja mu vastane mängis väga hästi."

"Ausalt öeldes arvan, et minuga on okei," lisas ta. "[Randmevigastus] avaldas mõju, eriti eeskäelöökidel ja servil. Mul on palju aega. Arvan, et piisavalt aega, et end Austraalia lahtisteks õigesse vormi ajada."

Djokovic tuleb Austraalia lahtistel areenile tiitlikaitsjana ja läheb jahtima oma 11. tiitlit, mis tähistaks taas uut rekordit. Turniir algab pühapäeval, 14. jaanuaril ehk päev varem kui tavaliselt, sest korraldajad said mullu hiliste mänguaegade tõttu kõva kriitikat.

Serblase sõnul ei ole taastumise juures midagi tavatut. "Olen sellistes olukordades palju kordi olnud ja tean, mida pean oma tiimiga tegema, et end valmis seada. Loodan, et seekord ma ei saa viga."

"See on see, mille kallal töötame - et viia mu keha õigesse vormi, optimaalsesse seisu, et saaksin kogu Austraalia lahtiste jooksul kõrgetasemelist mängu näidata."