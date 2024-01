Laskesuusatajad pole rahul Oberhofi ohtlike tingimustega

Oberhofi etapp pidi neljapäeval algama meeste 10 km sprindiga, kuid kuna ilmateenistus prognoosis tugevat tuult, vihmasadu ja soojakraade, lükati sõit reedesse. Ka kolmapäevast treeningpäeva segas paduvihm.

"Nii halbu tingimusi pole ma ilmselt varem Oberhofis kohanud," nentis MK-sarja üldliider, norralane Johannes Thingnes Bö intervjuus Norra rahvusringhäälingule.

"Kohutav, väga halvad tingimused treenimiseks. Ilmselt mu elu kõige hullem treeningpäev," pahandas ka Bö koondisekaaslane Endre Strömsheim.

Norralasi ei pahandanud aga vihmasadu, vaid eelkõige rajaolud – rada katab kunstlumi, mille olukord pole kiita. "Esiteks on rajal puukoori ja kive, teiseks on osades kohtades väga vähe lund. Laskumised on eluohtlikud," arvas Bö. "Neil oli ilmselt piisavalt tegemist sellega, et pidid rajalt kive ära korjama, nii et keegi ei tegelenud lahtise lume eemaldamise või lasketiirus mattide puhastamisega."

"Lumi on 50-50 saepuru, lund, mulda ja kivi," lisas Strömsheim omalt poolt.

"See oli üsna kummaline treening rajal, kus lumi oli segatud kruusa, kivide ja kuuseokstega. Kindlasti mu elu halvim treeningpäev MK-karussellis," ütles ka Johannes Dale-Skjevdal.

Eesti koondislased Oberhofi vihmas Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance

Ka määrdemeestel on sellistes tingimustes keeruline enda tööd teha. Norra koondise hooldetiimi juht Tobias Dahl Fenre ütles, et nemad testisid kolmapäeval minimaalselt, kuna eelkõige soovivad suusapaare säästa. "See on korraldajate suur altminek, et nad pole suutnud rada niimoodi kokku lükata, et seal poleks kivikesi ja puidulaastusid. See on nende poolt tehniliselt väga kehv töö," nentis Fenre.

Fenre ütles, et ei mõista, kuidas selline rada üldse tehti ning väitis, et võistluste ajaks neid tingimusi parandada ei suudeta. "Ainus võimalus on see, kui nad lisavad lund, aga siis peaksid nad kasutama mingit teistsugust meetodit," selgitas ta. "Kui nad sõidavad freesiga, tuleb kive ainult juurde. Praegu on rada selline, nagu oleks sealt liivapuisturiga üle sõidetud ja kivikesi puistatud."

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) nõustus, et tingimused kolmapäevaste treeningute ajal olid kehvad, aga reedeks loodetakse rada paremasse korda saada. "Kindlasti ei suuda me mingit talve võlumaad luua, aga koostöös korraldajatega anname endast parima, et rada oleks võimalikult hea. Praegu on liiga hilja võistlus kuskile mujale viia," ütles IBU spordidirektor Daniel Böhm NRK-le. "Meil on veel kunstlund, mida saame kasutada nendes kohtades, kus lund on vähe. Lisaks tuleb teha kõvasti käsitööd ja korjata kõik kivid välja."

See pole aga sugugi esimene kord, kui Oberhofi tingimusi kritiseeritakse. Ja kuigi sportlased märgivad, et atmosfäär on seal alati hea ja on oluline, et Saksamaal toimuks MK-etapp, on hakatud kahtlema, kas Oberhofi koht peab ikka MK-kalendris olema. "Kahtlus on natuke sisse tulnud. Aegade jooksul on siin igasuguseid asju juhtunud," mõtiskles Bö. "Kui hakata mõtlema suuskadele, mis siin ära rikutakse, on see üsna rumal."

Vahest kõige valjemalt avaldas pahameelt läbi aegade üks paremaid laskesuusatajaid, prantslane Martin Fourcade, kes jagas ühismeedias IBU postitust, et meeste sprint lükatakse ilmaolude tõttu edasi, ja kirjutas omalt poolt: "Kui mitu aastat kunstlume (mis on toodetud hiiglaslikus külmikus) laialilaotamist märjale pinnasele IBU vajab, et keskkonnaprobleemidega tegelema hakata? Äkki on aeg valida ajastule vastav võistluspaik."

Hiljem lisas viiekordne olümpiavõitja ja seitsmekordne MK-sarja üldvõitja: "Et natuke selgitada – ma ei ole kunstlume vastu, see on vajalik, et tagada võistluste toimumine ja võrdsed tingimused kõikidele. Aga kui viimase 15 aasta jooksul on ühes võistluspaigas 95 protsendil juhtudest ainult kunstlumel võisteldud, siis ma arvan, et sellega tuleks arvestada."

"Päris mitu aastat on juba niimoodi olnud, et jaanuari esimesel nädalal on siin keerulised tingimused," nõustus norralanna Ingrid Landmark Tandrevold. "On mitmeid kohti, kuhu me hooaja jooksul läheme, kus on ka praegu paremad tingimused. Nii et võib-olla oleks aeg muudatusteks."

IBU põhjendas MK-etappide sellist jaotust muuhulgas sellega, et raske olevat leida neid, kes tahaksid jaanuaris võistlusi korraldada. "Ma ei oska vastata, kas siin peaks jaanuaris võistlema või mitte, aga kui kalendrit paika paneme, peame mõtlema nii pikale kui lühemale perspektiivile. Teame, et Oberhof pole lume osas enam nii kindel piirkond kui mõned aastad tagasi, aga samas on meil mitu korraldajat, kes on sarnases olukorras," selgitas spordidirektor Böhm. "Nagu ütlesin, anname endast parima ja kindlasti mõtleme ka tuleviku peale."