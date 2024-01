MK-trofeesid kaitsnud kastid sundisid Reinaasi Tais rahakotiraudu avama

MK-sarja üldvõidu eest pälvis jetisõitja Mattias Reinaas kaheksa kilo kaaluva kuningakrooni kujulise karika. Etapid toimusid Poolas, Prantsusmaal ja USA-s ning finaal Tais, kust Reinaas tõi koju kolme masinaklassi - Pro-AM 2 Stroke Lites, Pro-AM 4 Stroke Lites ja Pro-AM Ski Stock - üldvõitjale kuuluvad kolm sarnast kuldset karikat.

"See koosneb neljast etapist ja siis Tais peetakse viimane etapp. Seal suutsin ilusti kaitsta oma kolm esikohta ära. Ma arvan, et kõik nad on tähtsad ja vaeva on nähtud kõikide tiitlite nimel," rääkis Reinaas ERR-ile.

Rahvusvahelise jetispordi assotsiatsiooni maailmakarikasarja viimasel etapil Pattayas õnnestus Mattias Reinaasil korralikud sõidud teha seejuures renditud jettidel. Võistluse eel testist ta oma isaga renditud tehnikat kolme päeva jooksul.

"Me oleme siin viimased kolm aastat Tais rentinud jette ühelt kohalikult Tai tiimilt. Enda jettide saatmine on olnud kallis ja ajakulukas, oleme läinud sellist teed mööda, et rendime. Paneme enda tuuningjubinad külge, testime ja kontrollime veel asjad üle, et oleks võimalikult meie seade järgi see masin," selgitas Reinaas.

Tai etapil näidatud tulemuste eest teenis hiljuti 19-aastaseks saanud jetisõitja ka eraldi medalid ja trofeed. Kõige enam hindas ta Prantsusmaa etapil näidatud sõite, kus olid rasked olud ja tihedam konkurents.

"Teisel etapil Prantsusmaal olid väga rasked olud ja seal ma võitsin ka kõik need kolm klassi ära. Seal pidi väga palju vaeva nägema ja oli väga raske võistlus," rääkis ta.

Finaaletapil oli Reinaasil seejuures võistelda lihtsam kui hiljem kõiki auhindu koju tuua. Et MK-üldvõitjatele kuuluvad trofeed lennukis katki ei läheks, anti need sportlastele üle spetsiaalsetes metallkastides. Nii pidi noor Eesti jetisõitja Taist tagasi lennates oma taskust kinni maksma 36-kilose lisapagasi. Kinnitust leidis vana tõde, et võitja elu pole kunagi lihtne.