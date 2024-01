Tiitlikaitsja Flora jätkab ilma Indermitteta

"Lõpuks oli see klubi soov. Klubi oleks võinud pakkuda talle teist rolli, aga praegu ehitati treeneritetiim kokku nii. Suuremat asja siin taga ei ole," rääkis FC Flora president Pelle Pohlak Soccernet.ee-le.

"See on varem läbi käinud, et Joeli soov oli teha peatreenerina tööd, ja see on midagi, mis võiks juhtuda. Kahjuks on välja tulnud, et Nõmme Unitedi peatreeneriks ta ei saanud," sõnas ta.

"See oli klubipoolne otsus, keda nad tahtsid uueks peatreeneriks ja kuidas treeneritetiimi moodustada. Mina sinna ei kuulunud," lisas Indermitte ise. "Minu ambitsioon lähimas tulevikus on olla peatreener ja oleksin väga soovinud olla Flora järgmine peatreener. Aga kui nii ei läinud, siis nii lihtsalt on. See on jalgpall."