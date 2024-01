Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere karikal

30. jaanuaril lõppenud laagris sai peatreener Ergo Rohi oma esimese isikliku pildi naiste koondise hetkeseisust. "Positiivse poole pealt läbisime laagri nii, et ühtegi suuremat vigastust ei tulnud ning suutsime täita ka nendeks päevadeks seatud eesmärgid. Hea meel oli, et sel hooajal välismaale siirdunud Darja Belokurova, Elle-Liis Liivas ja Gertu Jõhvikas on suure sammu edasi teinud," alustas peatreener Ergo Rohi analüüsiga.

Kahjuks peab Eesti naiste koondis seekord läbi ajama ilma kahe oma põhijõuta, kui turniirilt jäävad kõrvale nii Lõuna-Koreas palliv Alina Molkova, kui ka eurosarjas mängiv Polina Gorbatsjova. "Loomulikult on kahju, et me ei saa oma parimat koosseisu välja panna, kuid samas peavad nüüd teised kõrvalt rohkem vastutust võtma ning loodetavasti arenevad suuremate sammudega. Nagu ikka elus, kõigel on omad positiivsed ja negatiivsed küljed," jätkas loots.

Naiskond kohtus Soomega viimati 2022. aasta novembris ning siis jäädi vastastele kindlalt alla. Lätiga mindi vastamisi veel aasta aega varem ning lõunanaabrid alistati siis kahel korral üle kümneväravalise paremusega. "Meie keskendume pigem oma asjadele, koosoldud aeg on olnud nii lühike, et suure vastaste analüüsiga pole olnud aega tegeleda. Üritame enda liikumised ja süsteemid paika saada ning juba Leedus on ka natukene aega siis teiste asjadega tegeleda," lõpetas värske juhendaja.

Naiste Balti mere karikas:

05.01

17.00 Leedu - Läti 19.00 Soome - Eesti

06.01

16.00 Läti - Soome 18.00 Eesti - Leedu

07.01

10.00 Läti - Eesti 12.00 Leedu - Soome

Naiste koondise turniirile kutsutud mängijad:

Darja Belokurova (Kaunas, Leedu), Elle-Liis Liivas (Füchse, Austria), Gertu Jõhvikas (Füchse, Austria), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Laura Kärner (SK Tapa), Simona Koppel (SK Tapa), Kadri Liisi Toots (SK Tapa), Inga Bušina (Mella), Diana Laossaar (Mella), Anastassia Volkova (Mella), Anastasija Bušina (Mella), Karmen Vaiksaar (Mistra), Jennifer Mednikova (Mistra), Annabel Aavik (Mistra), Merili Heinla (Mistra), Veronika Fomina (Mistra), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa)

Peatreener: Ergo Rohi Treenerid: Martin Kalvet, Kerli Jõks