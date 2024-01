Viis resultatiivsuspunkti kogunud McDavid jõudis märgilise verstapostini

McDavid jõudis tähiseni Oilersi 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) võidus Philadelphia Flyersi üle, kui viskas ühe värava ja jagas tiimikaaslastele neli resultatiivset söötu. McDavid on nüüd karjääri jooksul teinud kümme viiepunktist mängu, rohkem kui ükski aktiivne NHL-i mängija.

Ryan Nugent-Hopkinsil õnnestus Oilersi kasuks visata kaks väravat, Zach Hyman ja Leon Draisaitl lisasid kumbki ühe. Stuart Skinner tõrjus 35 Flyersi pealeviset.

Üheksandat hooaega NHL-is mängival McDavidil kulus 900 punktini jõudmiseks 602 mängu. Temast kiiremini on sellega hakkama saanud vaid neli meest: Wayne Gretzky (385 mängu), Mario Lemieux (463), Mike Bossy (582) ja Peter Stastny (599).

"See on järjekordne tore verstapost. Annab mulle võimaluse mõelda seniste saavutuste üle," ütles McDavid. "Flyers on töökas meeskond, nad ei anna palju järele. Nad tegutsevad kaitses väga hästi, kuid õnneks leidsime paar õiget võimalust," lisas päevakangelane.

Teised tulemused:

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 1:4

New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:6

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:4

Dallas Stars - Montreal Canadiens 3:4

Minnesota Wild - Calgary Flames 1:3

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:0

Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:2

Arizona Coyotes - Florida Panthers 1:4

Colorado Avalanche - New York Islanders 5:4

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 6:3

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 0:3

San Jose Sharks - Detroit Red Wings 3:5