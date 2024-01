Djokovici aastatepikkune ülevõim Austraalias lõppes

Kolmapäeval algasid United Cupil veerandfinaalid ning esimesena tagas koha nelja parema seas Poola, olles koondskooriga 3:0 parem Hiinast. Nii Hubert Hurkaczile kui ka Iga Swiatekile piisas üksikmängus vastase alistamiseks kahest setist.

Hurkacz sai 6:3, 6:4 jagu Zhang Zhizhenist ning Swiatek alistas Zheng Qineni 6:2, 6:3. Paarismängus võtsid Katarzyna Piter ja Jan Zielinski võidu numbritega 6:3, 5:7, 10:7.

Järgmises vastasseisus Serbia ja Austraalia vahel haaras esimese üksikmängu järel eduseisu võõrustaja, kui Alex de Minauril õnnestus seljatada Novak Djokovic 6:4, 6:4. See oli de Minaurile esimeseks võiduks maailma esireketi üle.

"Kogu olukord tundub täiesti sürreaalne. Hämmastav, et sain sellega hakkama just siin [Austraalias]," alustas de Minaur. "Novak on uskumatu võitlejahingega. Kui sa lähed Novaki vastu, siis sa pead seda lihtsalt nautima, hoolimata sellest, mis matšis juhtub. Täna oli minu päev ja ma olen väga õnnelik, et suutsin teda võita," lisas ta.

Djokovicile oli kolmapäevane allajäämine esimeseks Austraalia pinnal alates 2018. aastast. Samuti katkes tal Austraalias 43 mängu pikkune võiduseeria.

Maailma esireketile võis šokk-kaotuse põhjustada randmevigastus, mis on teda turniiri jooksul vaevanud. Djokovic sai teisipäevases kohtumises kohtunikult loa meditsiiniliseks pausiks, kuid kolmapäeval õigusemõistja seda talle ei võimaldanud.

Djokovici sõnul seisnes keeldumise põhjus selles, et tegemist polnud uue vigastusega. "Imelik loogika igatahes. Kui mul hakkab ranne üha rohkem valutama, siis ma ei tohi seda ravida, sest see vigastus juhtus eile? Mida rohkem ma mängisin, seda hullemaks valu läks," selgitas serblane matši järel.

Austraalial on võimalik koht poolfinaalis kindlustada juhul, kui Ajla Tomljanovic alistab naiste üksikmängus Natalija Stevanovici. Vastasel juhul selgitab poolfinalisti paarismäng Storm Hunter/Matthew Ebdeni ja Olga Danilovici/Novak Djokovici vahel.

Ülejäänud veerandfinaalides lähevad omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Norra ning Kreeka ja Saksamaa.