Oberhofi sprindisõit lükati päeva võrra edasi

Neljapäevaks planeeritud meeste 10 km sprindisõidu edasilükkamise põhjustas ilmataat. Nimelt prognoosib kohalik ilmateenistus neljapäevaks Oberhofis sooja ilma, vihmasadu ja tugevat tuult.

Uue võistluskava järgi algab meeste sprint reede lõunal kell 12.20. ETV otseülekanne algab kell 12.15. Naiste 7,5 km sprindi algusaeg jäi samaks ning ETV otseülekanne algab kell 15.15.

Östersundis, Hochfilzenis ja Lenzerheides peetud etappide järel juhib MK-sarja üldarvestust meeste seas norralane Johannes Thingnes Bö (484 punkti) ning naiste seas prantslanna Justine Braisaz-Bouchet (427 p). Sprindisõitude paremusjärjestuses on esikohal norralased Tarjei Bö ja Ingrid Landmark Tandrevold.

Due to warm weather, rain and strong wind gusts forecast for tomorrow, the Men Sprint in Oberhof has been moved to Friday, 05 January 2024.



