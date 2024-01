Rootsi tippsuusataja mõnitas laskesuusatajaid: nad on turvatöötajad

Rootsis on viimastel aastatel sagenenud olukorrad, kus murdmaasuusatajad langetavad otsuse minna murdmaalt üle laskesuusatamisele. Tänavusel Tour de Ski suusatuuril kolme etapi järel neljandat kohta hoidev Poromaa pole sellega teps mitte rahul.

"Minule pole laskesuusatamine kunagi meeldinud. Juba lapsest saadik. Ma ei saa aru, miks see spordiala on nii populaarne. See ärritab mind natuke," avaldas noor suusatäht Rootsi rahvushäälingu saates "Kallprat".

Poromaa jättis lahtiseks, kust täpselt tuleb tema tülgastus laskesuusatamise vastu. Tema sõnul võib laskesuusatajaid võrrelda turvatöötajatega, kellest ei saanud politseinikke.

"Loomulikult teeme laskesuusatajate üle nalja," jätkas Poromaa. "Ma võrdleksin neid turvameestega, kes unistasid politseinikuks saamisest, kuid ei saanud sellega hakkama. Laskesuusatamine on minu arvates kunstlik ja maitsetu," lisas ta.

Poromaa väljaütlemisele reageeris kahekordne laskesuusa olümpiavõitja Quentin Fillon Maillet, kes pani ühismeediasse üles pildi, kus Rootsi laskesuusatajad Martin Ponsiluoma ja Sebastian Samuelsson viskavad Poromaa sellise jutu peale toast välja.

Varemgi krõbedate väljaütlemistega kõmu tekitanud Poromaa võitis möödunud talvel oma esimese tiitlivõistluste medali, kui ta teenis Planicas toimunud suusaalade MM-il 50 kilomeetri klassikatehnika distantsil pronksi.