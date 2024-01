Taani sai lõpuks World Touri tasemel võistluse

Jalgrattamaana tuntud Taanis on tipprattureid siiski võistlemas nähtud. 2012. aastal algas sealt Giro ja 2022. aastal Prantsusmaa velotuur, mille üldvõitjaks tuli taanlane Jonas Vingegaard.

"Taani on jalgrattamaa. Ükskõik, kuhu sa ei läheks, näed jalgrattaid. Kui oled inimeste keskel ja küsid, kellel on jalgratas, tõstavad kõik käed," ütles Taani Jalgratturite Liidu pressi- ja kommunikatsioonijuht Ulrich Gorm Albrechtsen EJL.ee vahendusel.

"Meil on mitmeid tipprattureid, lisaks oli Taani eelmisel aastal riikide edetabelis teisel positsioonil. Selle valguses on World Touri võistluse korraldamine meie jaoks märgilise tähendusega," jätkas Albrechtsen, lisades, et võistlusraja välja töötamine on veel pooleli. "Võistlusrada on sile, kuna meil ei ole mägesid. Täpse raja saame paika kevadeks."

Taanil on hetkel vaid kolme-aastane kokkulepe World Touri võistluse korraldamiseks. Esimene World Touri tasemel võistlus toimub 2025. aastal.