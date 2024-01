Brighton tegi hooaja esimese nullimängu

Kuigi külalismeeskond Brighton valdas 68% mänguajast palli ning tegi 22 pealelööki West Hami kaheksa vastu, ei suutnud nad võõrustaja kaitset murda. West Ham hoidis neljandat mängu järjest väravasuu puhtana, mis on nende pikim nulliseeria alates 2014. aastast. Brighton seevastu tegi hooaja esimese nullimängu.

"Ma olen lõpptulemusega väga rahul," alustas Brightoni juhendaja Roberto de Zerbi. "Me väärisime võitu. Mängisime väga tarka mängu, sest West Ham on kõige ohtlikum kiirrünnakutel ning me ei lubanud neil kiirrünnakuid alustada. See oli üks meie parimaid mänge minu Brightonis veedetud aja jooksul."

Brightoni 37-aastane poolkaitsja James Milner pidas oma karjääri 632. mängu Inglismaa kõrgliigas ning tõusis kõigi aegade edetabelis teist kohta jagama Manchester Unitedi legendi Ryan Giggsiga. Esikohta hoiab kunagine Aston Villa ja Manchester City poolkaitsja Gareth Barry 653 kohtumisega.

Liigatabelis paikneb West Ham 34 punktiga kuuendal ja Brighton 31 punktiga seitsmendal kohal.