FIA rallidirektor: toetan täielikult Rovanperä otsust

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Andrew Wheatley ei usu, et Kalle Rovanperä otsusel tänavu MM-sarjas täishooaega mitte kaasa teha väga suur mõju on.

Soomlane tuli koos kaardilugeja Jonne Halttuneniga maailmameistriks nii 2022. kui ka 2023. aastal. Kahe hooaja peale kokku võitis ta üheksa etappi. Mullu novembri lõpus selgus, et 2024. aastal osaleb Rovanperä üksnes valitud etappidel. "Teeme kaasa pool hooaega," vahendab Dirtfish Rovanperä sõnu.

"Selleks on paar põhjust, aga peamine on see, et olen väga pikalt rallit sõitnud ja leidsin, et nüüd on õige aeg paus võtta ja patareisid laadida. Tahan korraks aja maha võtta, et tulevikule keskenduda ja koguda energiat, et jaksaksin järgnevatel aastatel jälle võistelda."

See tähendab, et tänavu teeb reaalsetest tiitlipretendentidest täishooaja kaasa vaid kolm pilooti: Elfyn Evans (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) ja Ott Tänak (Hyundai). Wheatley soomlase otsuses probleemi ei näe.

"Ma toetan täielikult Kalle otsust täiskoormusega MM-sarjast paus võtta," lausus ta portaalile Rallyplus.net. "Ta on vaid 23-aastane, aga võitnud juba kaks MM-tiitlit ja on vanuses, kus enamik meist saavad sõita."

"Ta võistles juba enne 20-aastaseks saamist. Ta on pühendanud end juba noorest peale ja teinud tulemusi nii pikka aega, nii et ilmselt on ta kulutanud palju energiat. Tulevikus loodab ta Jonnega taas MM-tiitli võita."

"Mul pole kahtlustki, et ta seda suudab," sõnas Wheatley. "Me võime 2024. aastal oodata taas põnevat ja meeldejäävat autoralli MM-sarja hooaega ning ma ei usu, et Kalle otsus seda mingil moel mõjutab."

Autoralli MM-sarjas on tänavu 13 etappi, neist esimene peetakse 25.-28. jaanuaril Monte Carlos.