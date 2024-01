Noored käsipallurid valmistuvad võitlema koha eest EM-finaalturniiril

Eesti noortekoondis lõpetas Balti mere karikaturniiri kahe võiduga Leedu ja Soome üle ning jäi alla Lätile. Kokkuvõttes saavutati teine koht. "Turniir andis meile väga hea ülevaate poiste seisust. Nagu noorte puhul ikka, esines kõvasti ebastabiilsust. Kui ühel hetkel tundub, et kõik jookseb ladusalt, siis järgmisel võib toimuda täielik lagunemine. Peame suutma käesoleva laagriga oma asju paremini kinnistada ning teatud asju uuesti üle vaadata," alustas koondise treener Indrek Lillsoo.

Kokku mängib 5. jaanuaril algavas kvalifikatsioonis 20 meeskonda, kes võitlevad viies alagrupis ja igas rühmas on neli meeskonda, kellest kaks paremat mängivad 2024. aasta suvel A- finaalturniiril ja ülejäänud meeskonnad osalevad B-finaalturniiril. Lõppvõistlustele on juba pääsenud lisaks korraldajatele Hispaania, Rootsi, Saksamaa, Horvaatia, Taani, Island, Ungari, Sloveenia, Portugal, Norra, Prantsusmaa, Serbia ja Fääri saared.

Eesti vastased on alagrupis Tšehhi, Ukraina ja Türgi. "Ega tuleb tunnistada, et liiga palju informatsiooni vastaste kohta ei ole. Tegemist on ikkagi noortekoondistega, asjad muutuvad pidevalt ja videomaterjali liigselt ei ole. Meie eesmärk on siiski alagrupis kahe hulka pääseda. Tšehhi on kodus kindlasti kõva ja nendega läksime ka eelmisel suvel omavahel kokku. Nüüd on lihtsalt treenerite ülesanne poiste positiivset omadused välja tuua," lõpetas Lillsoo.

Eesti alagrupi ajakava:

5. jaanuar

16.30 Tšehhi - Türgi

19.00 Ukraina - Eesti



6. jaanuar

16.30 Tšehhi - Ukraina

19.00 Türgi - Eesti



7. jaanuar

16.30 Eesti - Tšehhi

19.00 Ukraina - Türgi

2006. aastal sündinud noormeeste koondisesse kutsutud mängijad:

Mikk Kaspar Piirsalu, Kristjan Heinla, Karlis Kalk, Oskar Luks, Jass Einassoo, Markus Arik, Kristofer Liedemann, Trivo Vaigurand, Johannes Pertelson, Andre Ansip, Jaan Pirk, Gregor Jegorov, Jaan-Paul Varik, Kristofer Robin Soomets, Romet Nõgene, Reimo Säinas, Henri Markus Takkis, Aleksandr Vassiljuk, Jasper Anover

Treenerid: Toomas Heinla, Aron Jaanis, Indrek Lillsoo

Füsioterapeut: Margus Parts