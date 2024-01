Eesti rannajalgpallikoondist asus juhendama Andreas Aniko

Möödunud aastaga lõppes Aleksei Galkini nelja-aastane periood peatreenerina. Galkini käe all tegi koondis ajalugu, jõudes Euroliiga B-divisjonist A-divisjoni ning kinnitades seal oma kohta. Mullu lõpetas Eesti Euroliiga superfinaali kõrgel kümnendal kohal.

"Täname südamest Alekseid tehtud töö eest! Viimastel aastatel saavutatu on ajalooline ja Aleksei annab Eesti meeste rannajalgpallikoondise üle heas seisus," ütles Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei.

Uus peatreener, 44-aastane Aniko tegutses rannajalgpallurina aastatel 2004–2023, esindades Unibet/Nõmme Kalju ja Nõmme BSC Olybeti meeskondi. Selle aja jooksul krooniti Aniko kuuel korral Eesti meistriks: aastatel 2008–2011, 2017 ja 2022. Aastast 2016 on Aniko Nõmme BSC klubi juures tegutsenud mängiva treenerina, mille jooksul on ta tüürinud klubi kahe meistritiitlini.

Aniko kuulus Eesti rannakoondise esimesse koosseisu ning esindas koondist aastatel 2007–2015. Üheksa aasta jooksul sai kaitsemängija kirja 56 mängu ja 17 väravat.

"Andreas Aniko on 20 aasta jooksul käinud Eesti rannajalgpallis läbi kõik teed ning peatreeneri kohale jõudmine on asjade loomulik jätk. Tema teadmised ning kogemused toovad meeskonna juurde värskust ja uut lähenemist. Soovime Andreasele palju edu uues ametis ning rannakoondisele edukat aastat," rääkis Rei.

Aniko sõnul on koondise peatreeneriks olemine suur au. Uue aasta eesmärgiks seab treener jõuda Euroopas kõrgemale kui eelneval aastal. "Praegusel koondisel on potentsiaali rohkem kui tulemused näitavad. 2023. aastal suudeti Euroopas näidata tippsatsidele hambaid, aga sel aastal on kindel eesmärk neid ka hammustada ning saavutada Euroopas kõrgem kui 10. koht,"rääkis Aniko.

Koondist ootavad tänavu ees nii Euroliiga kui ka MM-valikmängud. Uue peatreeneri sõnul on oluline oma eesmärkide täitmiseks pöörata rõhku taktikalisele poolele. "Olen vaadanud koondise varasemaid mänge ja neid hoolikalt analüüsinud. Soovime meeskonnaga pöörata rõhku väikestele, eelkõige taktikalistele asjadele, mis hakkavad tulemust mõjutama. Peame mängima targalt ning vaatama, kuidas mängu lõpud enda kasuks pöörata, mitte anda neid vastasele," ütles Aniko.

Eesti rannakoondis alustab hooaja ettevalmistustega juba tuleval nädalal.