Suusatamise MM-i tõttu jääb Holmenkolleni maraton ära

Esimest korda juba 1898. aastal aset leidnud suusavõistlus on pärast teist maailmasõda jäänud ära vaid neljal korral: 1994. aastal Lillehammeri olümpia , 2009. aastal suusakeskuse renoveerimise ja 2021. aastal koroonapandeemia tõttu.

2025. aastal ähvardab võistlusele saatuslikuks saada Trondheimi MM, mis peetakse 26. veebruarist 9. märtsini. Algselt levinud info kohaselt ei toimunuks tuleval hooajal Holmenkollenis üldse MK-etappi, aga viimaste uudiste kohaselt mingid võistlused siiski tulevad, küll mitte 50 km distantsil.

"Lõplik formaat otsustatakse kevadel, aga murdmaasuusatamise komitee on juba otsustanud, et formaat ei saa olema nii pikk kui 50 km," selgitas rahvusvahelise suusaliidu (FIS) murdmaasuusatamise spordidirektor Michal Lamplot.

Ta lisas, et probleemiks on koht MK-kalendris, kuna vahetult pärast maailmameistrivõistlusi ei tõota huvi sel distantsil kuigi suureks kujuneda. "Üldiselt on vähe sportlasi, kes starti tuleks ja Holmenkollen väärib olemast üks hooaja tipphetki," sõnas ta.

FIS-i otsus on pannud mitmed suusatajad aga nördima. "See on rumal, Oslo 50 on üks hooaja suuremaid võistlusi, üks enimvaadatuid ja oodatumaid. Kalendri kõige suuremate traditsioonidega võistlus," lausus britt Andrew Musgrave.

Temaga nõustus ka rootslanna Frida Karlsson. "See oli traditsioon, see oleks väga kurb. Aega kuupäeva muutmiseks ju oleks," lausus ta.

Karlssoni koondisekaaslane Willam Poromaa täiendas: "See ei ole õige otsus, kui soovime publikut võistlustele, sest see võistlus on üks populaarsemaid ja niimoodi riskeerime pealtvaatajate kaoga."

Holmenkolleni suusamaratoni on kahel korral (2003, 2005) võitnud ka Andrus Veerpalu.