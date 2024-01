Keenia jooksja püstitas Barcelonas maailmarekordi

Naiste seas on kaks paralleelset maailmarekordite arvestust: need jooksud, kus võistlevad ka mehed ja need jooksud, kus on stardis üksnes naised ehk mõne mehe tuules jooksmisest abi pole.

Vaid naiste jooksude senine maailmarekord kuulus etiooplannale Senbere Teferile, kes 2021. aastal jooksis 14.29. Segajooksudes oli senine rekord samuti etiooplanna Ejagayehu Taye nimel (14.19; 2021). 23-aastane Chebet ületas ka selle tulemuse.

Barcelonas jooksid väga kiiresti ka keenialanna konkurendid: Taye oli ajaga 14.21 teine ja kolmas samuti keenialanna Lilian Kasait Rengeruk (14.26). Teferi senise tippmargi ületas ka neljandana lõpetanud Uganda jooksja Joy Cheptoyek (14.28).

Tähelepanuväärne oli ka viiendana finišijoone ületanud 18-aastase etiooplanna Medina Eisa tulemus 14.40 - nii kiiresti pole naiste 5 km distantsi jooksnud ükski alla 20-aastane sportlane.

Värske maailmarekordiomanik Chebet on kogenud edu ka staadionil - 5000 meetris tuli ta 2002. aasta Oregoni MM-il hõbedale ja tänavusel Budapesti MM-il pronksile. Lisaks võitis mullu ka krossijooksu maailmameistriks kroonitud Chebet tunamullu 5000 meetri distantsi Teemantliiga arvestuse.