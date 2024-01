U-20 võrkpallinaiskond püüab EEVZA meistrivõistlustelt edasipääsu

Eesti naiskonna vastasteks on turniiril Aserbaidžaan, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Kõik naiskonnad mängivad omavahel korra läbi, turniiri võitja tagab otse koha 2024. aasta U20 EM-finaalturniirile. Kohad 2.-4. mängivad kevadel EM-valiksarja teises ringis.

Peatreener Marko Mett alustas ettevalmistust 18. detsembril 17 mängijaga, kellest pääseb Leetu 14. Naiskond sai turniiriks valmistudes 30. detsembril suure publiku ees pidada ka vajaliku kontrollmängu Eesti koondise mängijate ja siinse klubivõrkpalli koosseisu vastu.

"Kontrollmäng tuli meile kindlasti väga palju kasuks ja oleme valmis EEVZA-le mängima minema. Usun, et tüdrukud said sellest toredast üritusest ka motivatsiooni juurde. Otsustasime lõpuks Leetu minna kolme sidemängijaga, kel igaühel erinev käekiri ja igaüks suudab seega luua eri võimalusi. Rünnakul on meil kaks selget liidrit Nora Lemberi ja Carmel Varese näol, nurgaründajad peaks hoidma üldmängu ja kaitse korras ning lisaks on ka kaks väga head liberot ja kogu koosseis tegelikult selline, et ma saan teha vahetusi," kommenteeris Mett.

"Eesmärkidest rääkides, siis Leedust ja Lätist tahaks kindlasti jagu saada. Ja kui meil rünnakul oleks kolmel mängijal väga hea päev, siis võiksime ka kõige tugevamatele nagu Poolale ja Ukrainale vastu saada. Kohapeal võtame muidugi mäng korraga ja loodan, et kõik suudavad endast parima välja panna," lisas juhendaja.

Eesti U-20 võrkpallinaiskond mängib koosseisus Karlotta Kattai, Nora Lember, Anni Põldma, Emma Vilberg, Carmel Vares, Maarja Liisa Polman, Mirjam Kurik, Anette Arak, Grete Jürgenson, Kaisa Rei, Lill Kandimaa, Maarja Allik, Johanna Sova, Janelle Leenurm.

Eesti naiskonna mängude ajakava:

3. jaanuar kell 12.00 Eesti – Aserbaidžaan

4. jaanuar kell 14.30 Poola – Eesti

5. jaanuar kell 17.00 Eesti – Leedu

6. jaanuar kell 14.30 Eesti – Läti

7. jaanuar kell 12.00 Ukraina – Eesti