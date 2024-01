Esiliigaklubi loobus pärast 15 mängu peatreener Rooney teenetest

Möödunud aastal USA jalgpalliliigas D.C. Unitedi peatreeneriks saanud Rooney vahetas oktoobris tööd, kui naasis kodumaale, et esiliigas mängiva Birmingham City peatreeneriks hakata. Legendaarse Manchester Unitedi ründaja aeg Birmingham Cityga jäi aga väga lühikeseks, sest klubi otsustas pärast 83 päeva Rooney lahti lasta.

Tema ülevõtmisel oli klubi esiliigas kuuendal kohal, selle aja jooksul langes Birmingham City aga hoopis 20. positsioonile ning 15 mängust teeniti vaid kaks võitu. Esmaspäeval kaotati võõrsil Leedsile 0:3, misjärel otsustas klubi juhtkond juhendaja lahti lasta.

Rooney tegi teisipäeval ühismeedias avalduse, milles tänas klubi juhtkonda usalduse eest. "Jalgpall on tulemuste äri ja tõden, et tulemused ei ole viimasel ajal olnud tasemel, kus nad oleks pidanud olema. Samas on aeg peatreeneri jaoks kõige väärtuslikum ressurss ja tunnen, et 13 nädalat ei ole piisav, et vajaminevaid muudatusi läbi viia," kirjutas ta.

"Võtan veidi aega, et sellest tagasilöögist üle saada. Olen olnud profijalgpalliga mängija või treenerina seotud alates 16. eluaastast ja plaanin nüüd võtta aega, et perega olla ning valmistun järgmiseks võimaluseks peatreeneri teekonnal," lisas Rooney.

Koos Rooneyga lahkus klubist ka Carl Robinson, peatreeneri rolli astub nüüd Steve Spooner. Birmingham City on 24 meeskonnast koosnevas liigas 20. positsioonil ning on väljalangemistsoonist kuue punkti kaugusel.