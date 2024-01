Aasta ilusaimad väravad lõid Sappinen ja Tammik

Sappinenile tõi võidu märtsikuus löödud värav, kui ta Linzis peetud EM-valikmängus Eesti koondise Austria vastu 1:0 juhtima viis. Antud tabamuse valis 33 hääletajast ilusaimaks 17 hääletajat.

Teise koha teenis Sappineni järel Sergei Zenjovi värav sõprusmängus Islandi vastu, mille valis ilusaimaks tabamuseks 14 Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) liiget. Kolmandale kohale platseerus Rauno Sappineni värav Aserbaidžaani võrku.

Kokku lõi Eesti meeste jalgpallikoondis 2023. aastal viis väravat. Hõbepalli on Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) andnud välja alates 1995. aastast.

Meeste kõige ilusamate väravate hääletustulemused:

1. Rauno Sappinen vs Austria - 144 punkti (17 esikohta)

2. Sergei Zenjov vs Island - 138 punkti (14 esikohta)

3. Rauno Sappinen vs Aserbaidžaan - 75 punkti (üks esikoht)

4. Martin Miller vs Soome - 72 punkti (üks esikoht)

5. Henri Anier vs Tai - 66 punkti

Lisette Tammik ja Rauno Sappinen Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee, Katariina Peetson/jalgpall.ee

Annikat annab EJAK välja alates 2020. aastast, seekordne Annika oli seega ajaloo neljas. Kokku lõi naiste A-koondis 2023. aastal ametlikes mängudes koguni 16 väravat ning ilusaimaks valiti nende seast just aasta viimane, Lisette Tammiku löök Iisraeli võrku.

Tammiku väravat hindas 30 hääletajast kõige kaunimaks koguni 20 hääletajat. Tammiku järel teenis teise koha Liisa Merisalu tabamus Malta võrku (viie esikohaga). Kahe esikohaga platseerus kolmandale kohale Tammiku peaga löök Türgi vastu. Esikohti teenis hääletajatelt veel ka Kairi Himaneni värav kodumängus Armeeniaga, kogupunktides jäi antud tabamus neljandaks.

Naiste kõige ilusamate väravate hääletustulemused:

1. Lisette Tammik vs Iisrael - 129 punkti (20 esikohta)

2. Liisa Merisalu vs Malta - 98 punkti (5 esikohta)

3. Lisette Tammik vs Türgi - 78 punkti (2 esikohta)

4. Kairi Himanen vs Armeenia - 59 punkti (3 esikohta)

5. Lisette Tammik vs Armeenia - 21 punkti

6. Emma Treiberg vs Armeenia - 20 punkti

7. Lisette Tammik vs Armeenia - 16 punkti

8. Emma Treiberg vs Armeenia - 10 punkti

9 Vlada Kubassova vs Kosovo - 8 punkti

10. Lisette Tammik vs Armeenia - 6 punkti

Hõbepalli ja Annika auhinnad valmistas klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on seda tööd teinud alates 2005. aastast. Varasemal kümnel korral oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma.

Varasemad Hõbepalli võitjad:

1995 Martin Reim (värav Sloveeniale)

1996 Argo Arbeiter (värav Andorrale)

1997 Martin Reim (värav Leedule)

1998 Sergei Terehhov (värav Fääri saartele)

1999 Martin Reim (värav Fääri saartele)

2000 Indrek Zelinski (värav Hongkongile)

2001 Andres Oper (värav Hollandile)

2002 Teet Allas (värav Moldovale)

2003 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2004 Kristen Viikmäe (värav Liechtensteinile)

2005 Andres Oper (värav Slovakkiale)

2006 Tarmo Neemelo (värav Türgile)

2007 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2008 Vjatšeslav Zahovaiko (värav Fääri saartele)

2009 Konstantin Vassiljev (värav Armeeniale)

2010 Tarmo Kink (värav Serbiale)

2011 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2012 Konstantin Vassiljev (värav Poolale)

2013 Konstantin Vassiljev (värav Hollandile)

2014 Siim Luts (värav Tadžikistanile)

2015 Sander Puri (värav Saint Kittsile ja Nevisele)

2016 Konstantin Vassiljev (värav Gibraltarile)

2017 Mattias Käit (värav Küprosele)

2018 Siim Luts (värav Ungarile)

2019 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2020 Rauno Sappinen (värav Põhja-Makedooniale)

2021 Mattias Käit (värav Belgiale)

2022 Konstantin Vassiljev (värav Maltale)