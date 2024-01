Kraken viskas klassikamängus tiitlikaitsjale kolm vastuseta väravat

Tänavune Winter Classic peeti kohaliku pesapalliklubi koduareenil T-Mobile Park ning erilist jäähokitähistust tuli vaatama üle 47 000 pealtvaataja. Kodufännidel said mängu täiel rinnal nautida, sest soomlane Eeli Tolvanen viis Krakeni juba viiendal minutil juhtima.

Teise perioodi kolmandal minutil kahekordistas Will Borgen Seattle'i edu, Yanni Gourde viskas kolmanda perioodi kolmandal minutil veel kolmanda ning Kraken teenis puuriluku Joey Daccordi 35 tõrje abil kindla 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) võidu.

"Nüüd on näha, et see on tõeline hokilinn," ütles Gourde, kes on Krakenit esindanud klubi loomisest saati. "See oli suurepärane võimalus näidata tervele maailmale, et Seattle on tõeline hokilinn. Fännid olid väga valjud, õhkkond oli elektrit täis. See oli tõeliselt lõbus!"

"See oli kõigi jaoks eriline päev. Meie tiimi, linna ja hoki jaoks. Täna oli üks imeline päev ja ma olen nii tänulik, et sain sellest osa. See on midagi, mida ma ei unusta kunagi ja kindlasti üks mu elu lahedamaid päevasid," lisas väravavaht.

Tegemist oli esimese nullimänguga Winter Classicu ajaloos, esimene aastavahetuse vastasseis peeti 2018. aastal. Välitingimustes on NHL-is peetud kokku 39 mängu.

Kraken jätkab läänekonverentsis üheksandal kohal, olles kogunud hooaja peale 39 punkti. Tiitlikaitsja Golden Knights minetas võimaluse taas tabelitippu kerkida ning on 38 mänguga kogunud 49 punkti. Sama palju punkte on kogunud vähem mänge pidanud liider Vancouver Canucks ning teisel kohal asetsev Colorado Avalanche.

Idakonverentsis jätkab 51 punktiga New York Rangers, kellele järgneb punkti vähem saanud Boston Bruins. Kolmandal kohal on mullu Stanley karikafinaalis Vegasele kaotanud Florida Panthers, kellel on 46 punkti.

NHL-i põhihooaeg jätkub ööl vastu kolmapäeva, kui peetakse 14 kohtumist.