Ravens ja 49ers kindlustasid nädal enne NFL-i hooaja lõppu esikoha

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL peeti pühapäeval mängupäev, mille lõpuks said paika nii AFC kui NFC konverentsi esitiimid. Põhihooaeg saab läbi tuleval pühapäeval ning lahti on veel mitmed play-off'i kohad.

AFC konverentsis sai samuti pühapäeval võitja kindlaks, kui konverentsitipud Baltimore Ravens ja Miami Dolphins vastamisi läksid. Ravens oli enne seda mängu läbinud korralikku kadalipu, kohtudes muuseas ka NFC konverentsitipu 49ersiga, kelle nad võõrsil 33:19 alistasid.

Baltimore näitas pühapäeval kodupubliku ees taaskord võimu, kuid avaveerandil dikteeris mängutempot Dolphins. Teisel veerandil pani Ravens vastasele surve peale ning domineeris Dolphinsit nii rünnakul kui kaitses, võites lõpuks kohtumise 56:19 (28:13).

Hooaja eel Ravensiga suures lepingudraamas olnud 26-aastane mängujuht Lamar Jackson kindlustas tõenäoliselt enda karjääri teise kõige väärtuslikuma mängija tiitli, kui viskas võidumängus viis touchdown'i. Ravensi kaitse hoidis plahvatuslikul Dolphinsi rünnakul katuse peal, võttes kolmel korral Miamilt palli ära.

Ravens pääseb esikohaga hooajajärgses play-off'is avaringis vabalt edasi ning saab kuni Super Bowlini mängida koduväljakueelisega. AFC konverentsis on play-off koha kindlustanud lisaks Ravensile veel Dolphins, Cleveland Browns ja Kansas City Chiefs, viimased kolm edasipääsejat selgitatakse välja tuleval pühapäeval.

Hooaja vältel viie- ja kuuemänguliste võiduseeriatega hakkama saanud San Francisco 49ers rändas pühapäeval Washingtoni ning alistas sealse Commandersi 27:10 (13:10), kindlustades võiduga nädal enne hooaja lõppu NFC konverentsi esikoha ja esimeses play-off ringis vabapääsme.

49ers oli päev varem abi saanud Dallas Cowboysilt, kes alistas koduväljakul Detroit Lionsi 20:19. Lions oli enne seda mängu 49ersi kannul, kuid kaotus avas San Franciscole ukse, mille neli aastat tagasi Super Bowli jõudnud meeskond enda selja taga kindlalt kinni lõi.

NFC konverentsis on koha play-off'is kindlustanud viis meeskonda. Lisaks 49ersile on koht kindel nii eelmainitud Cowboysil ning Lionsil, samuti on koha kindlustanud mullu Super Bowlis kaotajaks jäänud Philadelphia Eagles ning Los Angeles Rams, jättes vabaks veel kaks kohta.

NFL-i põhihooaeg saab lõpu tuleval nädalavahetusel, kui väljakule astuvad kõik 32 meeskonda. Super Bowl toimub ööl vastu 12. veebruari Las Vegases.

Teised tulemused:

Cleveland Browns - New York Jets 37:20

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 13:23

Philadelphia Eagles - Arizona Cardinals 31:35

New York Giants - Los Angeles Rams 25:26

Jacksonville Jaguars - Carolina Panthers 26:0

Indianapolis Colts - Las Vegas Raiders 23:20

Houston Texans - Tennessee Titans 26:3

Chicago Bears - Atlanta Falcons 37:17

Buffalo Bills - New England Patriots 27:21

Seattle Seahawks - Pittsburgh Steelers 23:30

Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals 25:17

Denver Broncos - Los Angeles Chargers 16:9

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 10:33