Raducanu lõpetas vigastuspausi raske võiduga, Svitolina alistas Wozniacki

2021. aastal USA lahtistel 18-aastasena kvalifikatsioonist tulnud ja suurüllatajana karjääri esimese slämmivõidu teeninud Raducanu teatas eelmisel kevadel, et võtab pikema vigastuspausi. Britt lasi opereerida mõlemat rannet ning vasakut hüppeliigest.

Novembris 21-aastaseks saanud Raducanu naasis teisipäeval võidukalt platsile, kuid pidi Brisbane'i WTA 500 turniiri avaringis Elena-Gabriela Ruse vastu omajagu vaeva nägema.

Raducanu alustas kohtumist hästi ning võitis avasetis 3:3 viigiseisult kolm järjestikust geimi, et avasett võita. Teises setis sai aga Ruse hästi minema, murdes briti servi ja saavutades 3:0 eduseisu. Raducanu jõudis rumeenlannast geimi kaugusele, kuid ei jõudnud kordagi viigini ja Ruse viis 6:4 setivõiduga kohtumise otsustavasse setti.

Britt mängis kolmandas setis suurepäraselt ning asus kahe murrangu toel 5:2 juhtima ning sai 5:4 eduseisul kaks matšpalli, kuid Ruse kaevas kaotusseisust välja ning viigistas seisu. Raducanu murdis aga 5:5 seisult vastase servi ning realiseeris 12. geimis enda neljanda matšpalli, teenides naasmismängus 6:3, 4:6, 7:5 võidu.

"Päris keeruline on pärast nii pikka pausi mängida, aga ma olen oma tervise eest väga tänulik. Olen tänulik, et saan oma keha liigutada ja ei ole voodis või ratastoolis," sõnas 21-aastane Raducanu pärast võitu. "Ma ei jõua hooaega ära oodata, olen õnnelik ja terve."

Back from an eight-month injury layoff with a BANG @EmmaRaducanu defeats Ruse and will next face No.2 seed Svitolina in Auckland!#ASBClassic pic.twitter.com/XndduuP9F2