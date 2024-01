Tšiili üllatas United Cupil Kreekat, võidukas Djokovic vigastas rannet

Kreeka alustas vastasseisu Tšiiliga võimsalt, kui Sakkari alistas tunni ja kümne minutiga Segueli 6:0, 6:1. Tšiili püsis aga meeste üksikmängus elus, kui Nicolas Jarry (ATP 19.) alistas pingelise otsustava seti lõpuks Stefanos Sakellaridise (ATP 416.) 6:3, 3:6, 7:5.

Vastasseisu võitja selgus seejärel segapaarismängus, kus kreeklaste eest astusid väljakule üksikmängu maailma esikümnesse kuuluvad Stefanos Tsitsipas ja Sakkari. Tšiili saatis neile vastu Segueli ja Tomas Barrios Vera.

Seguel ja Barrios Vera murdsid varakult kreeklaste pallingu ning asusid avasetis 3:1 juhtima, kuid Sakkari ja Tsitsipas võitsid seejärel järgmisest viiest geimist neli, et ise 5:4 juhtima asuda. Tšiili kaitses siis kaks settpalli ning sett läks lõppmängu, kus Sakkari ja Tsitsipas 7:5 võidu võtsid.

Tasavägiselt alanud teine sett kulges kuni seisuni 3:3, mil Seguel ja Barrios Vera kolm järjestikust geimi võitsid ja kohtumise otsustavasse setti viisid. Kiires lõppmängus võitsid Tšiili esindajad 4:3 eduseisust neli järjestikust punkti ja realiseerisid kolmanda matšpalliga 10:6 võidu.

"See oli imeline. Vaid meie teine matš tiimina, seega oleme väga õnnelikud," sõnas Barrios Vera. "Me proovime siin loomulikult lõbutseda ja esimene võit tiimina on suurepärane tunne. Lõbutseme, mängime punkti kaupa ja täna see toimis.

CHI-CHI-CHI LE-LE-LE, VIVA CHILE!



Daniela Seguel and Tomas Barrios Vera take the tie off Team Greece with a THRILLING three-setter in Sydney #UnitedCup pic.twitter.com/dMpzaPX099 — United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2024

Meeste maailma esireket Novak Djokovic ja Serbia jäid naiste üksikmängu järel Tšehhi vastu kaotusseisu, kui mullu Wimbledonis karjääri esimese slämmivõidu teeninud Marketa Vondroušova (WTA 7.) kolmes setis Olga Danilovici (WTA 109.) alistas.

Djokovic alustas kalendriaastat maailma 31. reketi Jiri Lehecka vastu ning võttis avasetis kindla 6:1 võidu. Teises madistasid aga mehed enam kui tunni ning Lehecka viis 7:3 lõppmänguga matši kolmandasse setti, aga Djokovic pani seal paremuse maksma ning alustas setti viie järjestikuse geimivõiduga. Lehecka võitis siis ühe, kuid serblane vormistas seejärel kokkuvõttes 6:1, 6:7 (3), 6:1 võidu.

Maailma esireketi võit tuli aga läbi raskuste, sest Djokovic oli juba soojendusel hädas valu tegeva parema randmega. 36-aastane serblane sai settide vahel ravi ning ütles, et sellised vigastused vahel juhtuvad.

"Mu parem ranne tegi valu. Aga suutsin sellest läbi mängida ja ega see viimaseks korraks ei jää. Sellised asjad juhtuvad, pead lihtsalt kohanema ja lahenduse leidma. Eks näis," sõnas maailma esireket.

Tšehhi ja Serbia võitja selgitab segapaarismäng, kus kohtuvad Tšehhi poolelt Miriam kolodziejova - Petr Nouza ning Serbia poolt Olga Danilovic - Hamad Medjedovic.

Teisipäeval lähevad vastamisi ka Horvaatia ning Hollandi koondised.