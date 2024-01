Kesiselt alustanud Granerud: mu suusad on liiga aeglased

Granerud sai eelmisel hooajal Nelja hüppemäe turneel hakkama rekordilise saavutusega, kui kogus nelja osavõistlusega kokku 1191,2, mis oli turnee kõigi aegade rekord. Norralane võitis kaks esimest võistlust Saksamaal, jäi siis Innsbruckis teiseks ning lõpetas turnee võiduga Bischofshofenis.

Sel aastal on norralane aga parajalt hädas olnud. Granerud lõpetas Oberstdorfi võistlusel lausa 48. kohaga, Garmisch-Partenkirchenis pidi ta leppima 31. kohaga. Kahe osavõistlusega on ta kogunud 221,5 punkti, üldarvestuses hoiab ta 42. kohta.

"Ma ei mõista, miks see hooaeg nii läinud on. Või õigemini mõistan seda vähe. Kõigil Fischeri hüppajatel on liiga vähe kiirust. See teeb asja keerulisemaks," sõnas norralane NRK-le. "Kui ma oleks saanud, oleksin torni roninud ja seda veidi sulatanud, et ma kinni ei jääks."

2010. aasta olümpiapronks ja NRK ekspert Johan Remen Evensen aga Granerudi selgitusega ei nõustnud, sest hooajatabelis teisel ja kolmandal kohal asetsevad Ryoyu Kobayashi ja Stefan Kraft hüppavad samuti Fischeri suuskadel.

Norra suusahüpete spordidirektor Clas Brede Brathen ütles, et mõistab Granerudi frustratsiooni. "Siin on rajad niimoodi freesitud, et nende suuskadega on tõesti keeruline head kiirust saavutada. Aga ma ei arva, et sellega halbu tulemusi seletada saaks, sest kõigil on sama hoovõturada," sõnas ta.

Nelja hüppemäe turnee jätkub teisipäeva pärastlõunal Austrias Innsbruckis.