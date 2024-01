Rohkelt võimalusi saanud Liverpool lõi Newcastle'ile neli väravat

Kodupublik tähistas esimest korda juba 18. minutil, kuid Luis Diaze tabamus vaadati VAR-is üle ning suluseisu tõttu arvesse ei läinud. Neli minutit hiljem sai Liverpool penalti, kuid Mohamed Salah ei suutnud 11 meetri pealt realiseerida. Sündmusterohkel esimesel poolajal jõudis ka Newcastle väravani, aga Dan Burn määrati VAR-i abil samuti suluseisu ja poolaeg lõppes seisul 0:0.

Salah lunastas neli minutit pärast teise poolaja algust aga oma varasema eksimuse, kui lõpetas suurepäraselt kaitse lahti harutanud Liverpooli rünnaku. Tegemist oli Salah 150. väravaga Premier League'is, enne teda on selle verstapostini ühe klubiga jõudnud vaid neli mängijat (Harry Kane, Sergio Agüero, Wayne Rooney ja Thierry Henry).

Newcastle ei lubanud kodufännidele aga pikka tähistust, leides viis minutit hiljem vasakult äärelt Alexander Isaku, kes vormistas tabloole viigi.

Mäng kulges seejärel tasavägiselt kuni 74. minutini, mil Liverpool taas Newcastle'i kaitse üle mängis ja Curtis Jones sai värava ees palli kergelt sisse toksata. Neli minutit hiljem hiilis Cody Gakpo vastaste kaitseliini taha ning viis Liverpooli kahega juhtima.

Newcastle vastas omakorda 81. minutil, kui Sven Botman nurgalöögil kõige kõrgemale kerkis ja peaga palli Liverpooli väravasse suunas. Kodumeeskond tegi aga asja kindlaks 86. minutil, kui Salah penaltikoha pealt enda teise värava lõi ja Liverpoolile 4:2 võidu realiseeris.

Liverpool on 20 mänguga kogunud 45 punkti ning istub kolmepunktilise eduseisuga tabelitipus. Teisel kohal on 42 punktiga Aston Villa, ühe mängu vähem pidanud tiitlikaitsja Manchester City on 40 punktiga kolmas, ka Londoni Arsenalil on 40 silma. Eurosarja kohal on veel Tottenham, kellel on 39 punkti.

Premier League'i hooaja 20. mänguvoor saab läbi teisipäeva õhtul, kui West Ham võõrustab Brightonit.