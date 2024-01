Arteta Arsenali kaotusest: see oli meie hooaja kõige kehvem mäng

Aasta viimasel päeval läks Arsenal Bukayo Saka viienda minuti väravast võõrsil Fulhami vastu juhtima, aga Raul Jimeneze 29. ja Bobby De Cordova-Reidi 60. minuti tabamus tõid kodumeeskonnale lõpuks 2:1 võidu.

Fulham lõpetas võiduga kolmemänguliseks veninud kaotusteseeria, Arsenal on nüüd viimasest kolmest mängust saanud vaid ühe punkti. Tabelis on Arsenal 40 punktiga neljandal kohal, Liverpoolil ja Aston Villal on kaks silma enam.

"Valus ja kurb päev. Me polnud lihtsalt piisavalt head," rääkis Arsenali peatreener Mikel Arteta kaotuse järel. "See, mis juhtus täna, ei tohi korduda. Sest kui see kordub, ei saa me iial võimalust saavutada seda, mida tahame. See oli meie hooaja kõige kehvem mäng. Oleks olnud kaunis viis aasta lõpetada tabeliliidrina, aga sellised on vahed," lisas hispaanlane.

Teises pühapäevases mängus teenis Tottenham Hotspur koduväljakul 3:1 võidu Bournemouthi üle, värava lõid Pape Matar Sarr, Son Heung-Min ning Richarlison. Tottenham on rivaalist Arsenalist kogunud ühe punkti vähem ja on nende järel tabelis viies.