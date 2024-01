Gorbatsjova hooajast ja koondisest: tipus on õhk hõredam

Gorbatsjova alustas sügisel oma kolmandat hooaega Itaalias ning eelmise aasta tulemused olid väga edukad, kui liigas lõpetati teisena ning võideti ka superkarikas. "Möödunud hooaja edu on toonud uusi väljakutseid, kui sel sügisel alustasime esmakordselt ka euroliigas ning sellele lisanduvad siis kohalikud kohtumised. Edu toodab uusi väljakutseid ning ootused naiskonnale on suuremad, eks tipus kipub ikka õhk hõredamaks minema," alustas koondislanna.

"Naiskonnas oli kahe hooaja vahel palju muutusi ning see on pakkunud kokkumängu osalt omajagu väljakutseid. Oleme siiski jõudnud eurosarjas 16 parema hulka ning liigas paikneme hetkel teisel kohal, vaid kaks punkti lahutamas liidripositsioonist. Kuigi endal on olnud probleeme pisivigastustega, siis on mänguaega tulnud ohtralt ning kokkuvõttes saab hooaja algusega rahule jääda. Euroopas ootab meid ees põnev väljakutse, kuna läheme vastamisi Hispaania naiskonnaga," jätkas Gorbatsjova.

Euroliiga tõttu osaleb Gorbatsjova vaid seekordses laagris ning eesootaval Balti turniiril Eesti naiskonda aidata ei saa. "Meil on Eestis väga noor koosseis, kuid loodetavasti tulevikus saame kasutada ka Alina Molkova ja Maarja Treimani kogemusi. Hea meel on, et naiste koondist siiski kokku võetakse, kuna see pakub noortele loodetavasti motivatsiooni käsipalliga jätkata ning mõne aasta pärast saame juba selle tulemusi näha," lõpetas 21-aastane pommitaja.