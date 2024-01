Swiatek ja Hurkacz ei lubanud hispaanlastele geimigi

Esimeses vastasseisus alistas Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26.) maailma üheksanda reketi Hurkaczi kahe tunniga 3:6, 6:3, 6:4. Sealjuures servis poolakas üheksa ässa, hispaanlase esimese servi õnnestumise protsent oli 59.

Maailma esireket Swiatek viigistas siis seisu, kui alistas Sara Sorribes Tormo pooleteise tunniga 6:2, 6:1. Poolatar tõrjus kõik neli hispaanlanna murdepalli ning võitis oma esimeselt servilt 73 protsenti mängitud punktidest.

Vastasseisu võitja selgitas paarismäng, kus Swiatek ja Hurkacz ei jätnud hispaanlastele enam võimalustki: 6:0, 6:0 võitmiseks kulus neil kõigest 45 minutit, sealjuures võitsid Davidovich Fokina ja Sorribes Tormo oma esimeselt servilt vaid 35 protsenti mängitud punktidest ning teiselt servilt vaid ühe punkti.

"Mul on hea meel, et pagariäris on nüüd uus kokk. Sotsiaalmeedias räägiti, et pagariärid peaks aastavahetusel olema suletud, aga siin me nüüd oleme. Mul on hea meel, et mängisin hästi ja Hubi on segapaarismängus heaks partneriks," rääkis Swiatek.