Suusaorienteerumise Eesti meistritiitlid pälvisid Kudre ning Jaama

Naiste põhiklassis oli maailma edetabeli liidri Daisy Kudre eemaloleku tõttu suurfavoriidiks tema noorem õde Doris, kellele olid põnevat konkurentsi pakkumas Eesti murdmaasuusatamise koondise esinumbrid, orienteerumisega juba noorteklassidest tuttavad Kaidy ja Keidy Kaasiku.

12,3 kilomeetri pikkusel rajal jäi seekord peale orienteerumistehniliselt vilunum Kudre (OK Peko), kes noppis võidu ajaga 1:11.38. Kaksikõdedest Kaasikutest osutus edukamaks Kaidy (JOKA), kes teenis oma elu esimese Eesti meistrivõistluste medali orienteerumises, tulles hõbedale kaotusega +3.08. Pronksi näol sai oma esimese individuaalmedali Eeti meistrivõistlustelt ka Kaisa Rooba (Rakvere OK, +7.40), Keidy Kaasiku (JOKA, +18.07) päralt jäi neljas koht.

Meeste põhiklassis võttis oodatult oma suurfavoriit ja tiitlikaitsja Mattis Jaama (OK Peko), kelle võiduajaks 21,3 kilomeetri pikkusel rajal oli 1:49.09. Südi konkurentsi pakkusid talle hõbeda võitnud Sander Pritsik (Rakvere OK, +2.59) ja alles 18-aastane pronksivõitja Timo Kudre (OK Peko, +4.24). Esimesena jäi medalita rattaorienteerumise maailmameister Lauri Malsroos (Tammed, 5.29).

Alanud hooaja üheks kõrgpunktiks on Eesti koondisele 23.-25. veebruaril Võrumaal - Haanjas ja Kubijal toimuvad maailma karikavõistluste etapid.