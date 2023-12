Argentina plaanib number kümne erru saata

"Kui Messi lõpetab rahvuskoondisega, ei luba me tema järel kellelgi number kümmet kanda. See number külmutatakse tema auks eluks ajaks," sõnas Argentina jalgpalliliidu president Claudio Tapia kohalikule meediale.

Kui näiteks Põhja-Ameerika profispordis on mängijanumbri külmutamine pärast karjääri lõppu üsna tavapärane nähtus, siis jalgpallis see traditsioon väga levinud ei ole. Seda ka seetõttu, et jalgpallis on kasutavate numbrite arv mõnevõrra piiratum.

Number "10" ei tähista jalgpallis üksnes Messit, vaid viitab tema ründavale mängijapositsioonile ja seetõttu on selle numbri all mänginud maailmas kümned suured jalgpallitähed. Ka Argentina koondises jagub esimese suurusjärgi tähti.

Näiteks on selle numbri all pallinud minevikusuurustest näiteks Diego Maradona, Alfredo di Stefano, Mario Kempes, Carlos Tevez, Juan Roman Riquelme, Ariel Ortega, Pablo Aimar ja veel mitmed mängijad.

36-aastane Messi on pidanud hetkeseisuga Argentina koondises 180 mängu ja löönud 106 väravat. 2021. aastal võitis ta koondisega esmakordselt Copa America ja aasta hiljem MM-tiitli.