Detroit Pistonsi kohutav seeria katkes

Viimasel perioodil ei olnud Detroidi edu kuigi kindel, aga otsustavateks minutiteks suudeti kasvatada mõnepunktine vahe ja Gary Trent juuniori (Toronto) tabav kolmene paar sekundit enne lõppu enam Detroidi võitu ei vääratanud.

Edu aasta eelviimasel päeval tähendas, et Detroidi kaotusteseeria jäi pidama 28 peal ehk sellega korrati Philadelphia 76ersi tulemust, kes hooaegadel 2014/2015 ja 2015/2016 kaotas samuti 28 korda järjest. Küll aga on nüüd Detroidi nimel samal hooajal järjest kaotatud mängude rekord.

Toronto vastu oli 30 punkti ja 12 resultatiivse sööduga parim tagamängija Cade Cunningham, Jalen Duren haaras 18 punkti kõrval 17 lauapalli. Pascal Siakam tõi Toronto kasuks 35 ja Dennis Schröder 30 silma.

Minnesota Timberwolves alistas Los Angeles Lakersi 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29) ja on võitnud nüüd kodus 15 mängust 14. Anthony Edwards tõi võitjatele 31 ja Anthony Davis kaotajatele 33 punkti.

Luka Doncic viskas 39 punkti ja jagas kümme resultatiivset söötu ning Dallas Mavericks alistas võõrsil Golden State Warriorsi 132:122 (34:26, 29:28, 38:35, 31:33).

Donte DiVincenzo viskas 38 punkti, aga New York Knicks kaota siiski võõrsil Indiana Pacersile 126:140 (27:32, 35:32, 30:41, 34:35). Tyrese Haliburton tõi Indiana kasuks 22 punkti ja karjääri rekordiks 23 tulemuslikku söötu.

Tulemused: Utah - Miami 117:109, Detroit - Toronto 129:127, Indiana - New York 140:126, Chicago - Philadelphia 105:92, Minnesota - LA Lakers 108:106, Golden State - Dallas 122:132.