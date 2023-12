Narva Transiga liitunud Beglarišvili: ei jõua Floraga kohtumist ära oodata

Alates 2010. aastast Florat esindanud, kuid vahepeal välismaal käinud Beglarišvili liitus 2020. aasta sügisel FCI Levadiaga, kuid teatas veebruaris, et on otsustanud karjääri Usbekistanis jätkata. Suvel otsustas aga Eesti passiga grusiin FC Turonist lahkuda ning liitus seejärel Gruusia kõrgliigaklubi FC Gagraga, kuid ka see koostöö pikalt ei kestnud.

Laupäeval teatas aga JK Narva Trans, et on Beglarišviliga lepingu sõlminud ning viiekordse Eesti meistri sõnul mängis rolli suvel Transi naasnud peatreener Alexei Eremenko, kellega ta 2019. aastal Soomes SJK Seinäjokis kohtus.

"Ma mäletan seda perioodi, mul oli temaga väga hea töötada, aga kahjuks see ei kestnud kaua. Nüüd on meil taas võimalus koostööd teha," sõnas Beglarišvili Transi kodulehele. "Sain treeneriga Soomes sõbraks, helistasime üksteisele ja hoidsime ühendust ka pärast seda. Teda oli väga tore eelmine hooaeg näha, seega võtsin Narva pakkumise rõõmuga vastu."

Eremenko ütles, et 33-aastane poolkaitsja end Eestis kellelegi tõestama ei pea. "Zakaria on Eesti jalgpallis domineerinud mitu aastat ja on ikka veel selleks võimeline. Loodetavasti läheb meil kõik hästi ja nii tema kui klubi saavad sellest paremaks. Zakaria on juba treeninguteks valmis, tema motivatsioon on väga kõrgel tasemel," sõnas Transi juhendaja.

Beglarišvili valis enda numbriks 49 ning ütles, et hoidis Eesti jalgpallil silma peal, kuid hoidis suvel Tipneri karikafinaali ajal ikkagi pöialt Florale. "Olin Usbekistanis ja vaatasin finaali. Siis olin veel Flora fänn, sellel klubil on minu südames ikkagi eriline koht. Aga Narva meeskond nägi hea välja ja nad võitsid. Nüüd on mu mõtted kõik Narva Transile suunatud, ma ei jõua Floraga kohtumist ära oodatagi!"