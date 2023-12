Raptors saatis kaitsespetsialisti vahetustehinguga Knicksi

Korvpalliliigas NBA leidis laupäeval aset vahetustehing Toronto Raptorsi ja New York Knicksi vahel, mille keskmes mullu NBA parimate kaitsjate hulka valitud ääremängija O.G. Anunoby.

2017. aastal NBA draft'is Raptorsi poolt valitud O.G. Anunoby võitis 2019. aastal klubiga NBA meistritiitli ning on oma lühikese karjääri jooksul alati suurepärase kaitsemängijana silma paistnud.

Eelmisel hooajal tegi Londonis sündinud ääremängija NBA-s kõige rohkem vaheltlõiked ning valiti hooaja järel NBA teise esinduslikku kaitsemeeskonda. Sel hooajal on ta 27 mängus keskmiselt visanud 15,1 punkti, haaranud 4,3 lauapalli, jaganud 1,6 korvisöötu ja teinud 1,2 vaheltlõiget. Selle aasta järel saab aga 26-aastase mängumehe leping läbi ning Raptors tõenäoliselt temaga lepingupikendust sõlminud poleks.

Lisaks Anunobyle läheb New Yorki ka ääremängija Precious Achiuwa, kes on sel hooajal panustanud keskmiselt 7,7 punkti ning 5,4 korvisööduga. Hooaega kesiselt alustanud Raptorsi 29-aastasne Pascal Siakam on samuti kuulujuttudes üles tulnud.

Knicks saatis Torontole samuti kaks mängijat ning ühe teise vooru valiku 2024. aasta draft'is. Kodumaaklubiga liitub 2019. aasta draft'i kolmas valik RJ Barrett ning Immanuel Quickley.

23-aastane Barrett on kohati näidanud oma suurepärast talenti, kuid ei ole seda teinud piisavalt stabiilselt, et Knicks teda tähtsatel hetkedel usaldada saaks. Sel hooajal on kanadalane 26 mängus visanud keskmiselt 18,2 punkti, haaranud 4,3 lauapalli ja jaganud 2,4 resultatiivset söötu.

24-aastane Quickley ei ole kunagi püsivalt Knicksi algkoosseisu kuulunud, aga tagamees on üks NBA paremaid pingimehi. Sel hooajal on ta pingilt sekkunud 30 mängus ning visanud keskmiselt 15 punkti, tabades kaugviskeid 40-protsendilise täpsusega.

Raptors on sel hooajal võitnud 12 mängu ja kaotanud 19, idakonverentsis ollakse 12. tabelireal. Knicks on võitnud 17 kohtumist ja kaotanud 14 ning asetseb idas seitsmendal positsioonil.