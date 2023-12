Suuroru 30 punktist Kalev/Cramo vastu ei piisanud, Prometei samuti võidukas

TalTech alustas kohtumist hea hooga ning skooris minutiga seitse vastuseta punkti. Valitsev Eesti meister vastas aga omakorda võimsa 15:0 spurdiga ning juhtis korra avaveerandil 11 punktiga, kuid teisele veerandile mindi vastu Kalev/Cramo 21:17 eduseisul.

Cramo läks kolmandal veerandil seitsmega juhtima, kuid TalTech püsis neil kannul ning poolajapausile mindi külaliste 39:33 eduseisul. Kaks minutit enne kolmanda veerandaja lõppu rebis Kalev/Cramo taas kümnega ette ning otsustavaks veerandiks oli tablool külaliste 59:52 eduseis.

Cramo säilitas neljanda veerandi vältel eduseisu ning juhtis kolm minutit enne lõppu veel kümnega, kuid TalTech viskas siis kuus punkti järjest. Nende järgmisel rünnakul aga Gregor Ilves kaugelt ei tabanud ning Kalev/Cramo pääses lõpuks 67:64 (21:17, 18:16, 20:19, 8:12) võiduga.

Kasper Suurorg panustas TalTech/OPTIBET-i eest 30 punktiga (kolmesed 4/9, kahesed 8/12, vabavisked 2/5), kaheksa lauapalli ning kolme korvisööduga. Oliver Metsalu skooris 12 punkti ja haaras viis lauda.

Kalevi eest jõudsid aga neli meest kahekohalise punktisummani, neist resultatiivseim oli 15 silma skoorinud Manny Suarez. Mihkel Kirves tegi kümne punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli, 12 lauda kogunud Kregor Hermetil jäi kaksikduublist üks punkt puudu.

Laupäeval võõrustas Ventspils veel Prometeid, kuid kodumeeskond pidi kohtumise lõpuks siiski tiitlikaitsja 96:94 (21:32, 31:18, 23:16, 21:28) paremust tunnistama. Kui avapoolaeg kulges suuresti Ventspilsi dikteerimisel, siis Prometei haaras eduseisust kolmanda veerandi alguses ning enam seda ei loovutanud.

Robert Grey Jr. viskas võitjate eest 22 punkti ja lisas kolm lauapalli ning korvisöötu. Caleb Agada panustas 17 punkti, kuue lauapalli ja korvisööduga ning Tai Odiase lisas omalt poolt veel 16 silma. Ventspilsi parim oli Ishmael El-Amin, kes lõpetas mängu 22 punkti ja kuue resulatiivse sööduga.

Kalev/Cramo jätkab järgmisel kalendriaastal liigaliidrina, olles kaotanud vaid ühe enda 16 mängust. Prometei on samuti vaid ühe kohtumise kaotanud, kuid on pidanud Kalev/Cramost kaks mängu vähem. 6. jaanuaril kohtuvad need kaks klubi Unibet Arenal, kus Kalev/Cramo ühisliiga publikurekordit jahib. Kohtumine on pealtvaatajatele tasuta.