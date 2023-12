Mai Narva lõpetas välkmale MM-i 16. kohaga

Paar päeva enne kiirmale MM-i 12. kohaga lõpetanud Narva kogus kaks päeva ning 17 minimatši väldanud välkmale turniiril kokku 10,5 punkti, millest piisas 16. kohaks.

Narva alustas turniiri kahe järjestikuse võiduga ning tegi pärast üht kaotust veel kolmemängulise võiduseeria, misjärel aga hoog veidi rauges - järgmisest viiest vastasseisust sai ta kolm viiki ning kaks kaotust. Kuigi Narva kõrgemasse mängu lõpuks ei sekkunud, lõpetas ta turniiri siiski kahe järjestikuse võiduga.

Naiste seas tuli maailmameistriks neutraalse lipu all mängiv Valentina Gunina, kes teenis turniiri käigus 14 punkti. Tegemist oli tema teise MM-tiitliga, viimati tuli Gunina välkmale maailmameistriks 2012. aastal, kuid on vahepeal veel kaks hõbedat teeninud. Teiseks jäi šveitslanna Alexandra Kosteniuk 13,5 punktiga, esikolmikusse mahtus veel 12,5 punktiga hiinlanna Jiner Zhu.

Avatud kategoorias võidutses ei keegi muu kui 33-aastane norralane Magnus Carlsen, kes tuli maailmameistriks ka kiirmale turniiril. Tegemist on norralase seitsmenda välkmale MM-tiitliga.

"Tunnen kergendust ja kurnatust. See ei olnud lihtne päev. Tundsin, et panin terve päeva adrenaliini pealt. Aga lõpuks on kõigil raske ja keegi ei mängi enam oma parimat mängu. Pidin matši haaval lihtsalt ellu jääma ja olen õnnelik, et seda teha suutsin," sõnas maailmameister pärast turniiri lõppu.

Carlsen kogus 21-matšilisel turniiril kokku 16 punkti, edestades neturaalse lipu all mängivaid Daniil Dubovi (15,5 punkti) ning Vladislav Artemjevit (15 punkti).