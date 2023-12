Emaks saanud endine esireket naasis väljakule, Swiatek alustas võidukalt

Tänavu veebruaris tütre emaks saanud sakslanna võttis D-alagrupi avamatšis mõõtu Itaalia koondise esindaja Jasmine Paoliniga, kuid võidukat tagasitulekut ei sündinud.

Kerberil tuli tund ja 48 minutit väldanud kohtumises tunnistada vastase 6:4, 7:5 paremust. Seejuures pidi Paolini teises setis Kerberile kaks geimi loovutama, sest itaallanna ei saanud krambivalude tõttu väljakule minna.

Fighting until the last point!



Jasmine Paolini secures Italy's first win after defeating Kerber 6-4 7-5 in Sydney! #UnitedCup pic.twitter.com/GDbc98spfr