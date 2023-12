Euroliigas mõõnav Žalgiris otsustas peatreenerit vahetada

Kaunase Žalgirise korvpalliklubi teatas laupäeval, et senise peatreeneri Kazys Maksvytise asemel hakkab klubi esindusmeeskonda juhendama endine Müncheni Bayerni loots Andrea Trinchieri.

Eelmise aasta kevadel Žalgirise peatreeneris nimetatud Maksvytis lahkub ametist poolte kokkuleppel. Žalgiris plaanis Maksvytise teenetest loobuda juba detsembri alguses, kuid toona astusid mängijad peatreeneri kaitseks välja.

"Otsus ei olnud lihtne, kuid mõlemad pooled ikkagi jõudsid selleni. Kuigi paar nädalat tagasi näitasime avalikult usaldust treeneri vastu, siis viimasel ajal ei ole meie meeskonna mäng ja tulemused rahuldanud ei treenereid, juhtkonda ega fänne," kommenteeris klubi spordidirektor Paulius Jankunas.

Euroliigas viimased kuus mängu kaotanud Leedu klubi hakkab tüürima kogenud itaallane Andrea Trinchieri, kes sõlmis Žalgirisega lepingu, mis kestab 2025. aasta suveni.

"Korvpallis tuleb alati ette muudatusi. Ka praegu on aeg muutuseks. Usume, et see samm aitab meid edasi viia. Loodetavasti suudab uus treener olukorda stabiliseerida," lisas Jankunas.

55-aastane Trinchieri on varasemalt teiste seas juhendanud Belgradi Partizani, Bambergi Broset ja Kreeka meeste rahvuskoondist. Viimati juhendas Trincheri kolm hooaega Müncheni Bayernit.

Žalgiris asub Euroliiga tabelis viie võidu ja 12 kaotusega 16. kohal. Koduliigas on 25-kordne Leedu meister Vilniuse Rytase järel teisel kohal, olles kogunud 12 võitu ja kaks kaotust.