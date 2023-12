Eesti kurlingupaar alustas Grand Slami turniiri kaotustega

Kanadas toimuv Grand Slami turniir Mixed Doubles Superseries on kuuest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma parimad segapaariskurlingu võistkonnad Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Möödunud aastal tulid Kaldvee ja Lill Brantfordis Grand Slami võitjateks.

Käesolev etapp toimub Oakville'is ning Eesti kurlingumängija Harri Lille sõnul on tegemist selle hooaja turniiridest seni tugevaima võistkondade koosseisuga. "Kohal on kogu maailma paremik, sealhulgas maailma edetabeli esipaar kanadalased Walker ja Muyers. Meie, olles hetkel edetabelis teisel kohal ning mängimas on ka kolmandat kohta hoidev Šveitsi kurlingupaar Perret ja Rios. Meid ootab ees ka väga tugev alagrupp, kus iga võistkond on korralik vastane," kommenteeris Lill turniiri eel.

Eesti paari esimeseks vastaseks oli Kanada paar Weeks ja Steep, kelle paremust pidid Kaldvee ja Lill tunnistama tulemusega 7:4. Teises ringis kohtusid Kaldvee ja Lill Šveitsi kurlingupaariga Schwaller ja Schwaller, kuid ka see mäng lõppes eestlaste jaoks kaotusega 7:4.

Kolmandas ringis kohtusid eestlased kogenud Kanada duoga Weagle ja Epping. Avavoorus võitsid eestlased kolm punkti ning viienda vooru järel oli seis viigis 5:5. Pingelise kohtumise võitja selgus alles lisavoorus, kuhu mindi viigis 7:7 ning Kaldveel ja Lillel oli kasutada ka viimase kivi eelis. Paraku pidi Eesti paar tunnistama vastase nappi paremust ja kohtumine lõppes 8:7 kanadalaste poolt vaadatuna.

Alagrupis mängitakse kokku viis mängu ehk Eesti esindajaid ootab veel ees kaks kohtumist.

Kaldvee ja Lill on endale juba taganud koha Grand Slami turniiri finaaletapil, mis toimub veebruaris Brantfordis.