Käsipalli noortekoondistel oli edukas mängupäev

Päev algas U-19 koondise kohtumisega Soome vastu. Eestlased võtsid kohe mängu algusest ohjad enda kätte ning enam tagasi ei vaadanud. Poolaeg võideti 19:9 ning teisel poolajal suudeti edu hoida ja palju vahetusi tehes endale 29:21 võit kindlustada.

"Võib öelda, et suutsime õnnestuda nii kaitses kui ka rünnakul. Üldine mängupilt oli väga hea. Nüüd peame veel keskenduma pisiasjadele ja lihvima väikseid vigu, mis mängus ette tulid, et ka homses lahingus leedukate vastu peale jääda," rääkis Eesti parimaks valitud Hendrik Koks.

Päeva teises kohtumises läksid samad riigid vastamisi kaks aastat nooremate vanuseklassis. Eestlased alustasid taas võimsalt ning võitsid poolaja 20:9. Tugeva kaitse ja kiirrünnakute pealt domineeriti mängu 50. minutini, kuid siis lasti vahetuste virr-varri pealt vastastel teha 9:1 vahespurt. Lõpuks suudeti siiski 29:27 võit kindlustada.

Eesti poole pealt valiti mängu parimaks Henri Markus Takkis. "Suutsime täna oma kaitset võrreldes eilsega kõvasti parandada ning kuni 50. minutini mängu oma ohjes hoida. Siis aga oli tunne, et osad vahetusest tulnud mehed arvasid, et mäng on tehtud ning tulid platsile "sirgete" jalgadega. Tegime lõpus rumalaid lahendusi, mida peame järgmises kohtumises suutma vältida," analüüsis U-17 koondise treener Toomas Heinla.

Järgmises kohtumises suutsid 2006. aastal sündinud lätlased kindlalt alistada Leedu 41:24. Mängu parimateks valiti Radvilas Adamonis ja Davids Pauls. Laupäevases viimases treeningmängus alistas Eesti esi- ja meistriliiga meestest kokku pandud võistkond Leedu U-19 koondise. Mängu parimateks valiti Kristo Voika ja Reinartas Pasilis.

Turniir jätkub laupäeval nelja kohtumisega, millest kolmes on võistlustules Eesti koondised.