Saudi võimud tühistasid Türgi jalgpalli superkarikamängu

Superkarikamäng langeb samale ajale ilmaliku Türgi vabariigi sajanda aastapäeva tähistamisega ning sel põhjusel tahtsid meeskonnad väljakul soojendust tehes kanda niinimetatud "Türgi isa" Mustafa Kemal Atatürki pildiga särke.

Türgi meedia teatel lükkasid korraldajad aga palve tagasi ning seetõttu ei nõustunud Fenerbahce ega Galatasaray Riyadhis väljakule tulema. Türgi jalgpalliliit kinnitas õhtul, et mäng lükatakse edasi ja meeskonnad lendavad tagasi Türki, aga tänas ühtlasi Saudi Araabiat panuse eest mängu korraldamisse.

Korraldajate sõnul jäi kohtumine ära seetõttu, et meeskonnad ei järginud eelnevalt kokku lepitud reegleid. "Meie ootasime, et matš toimuks õigeaegselt vastavalt rahvusvahelistele jalgpallireeglitele ja -eeskirjadele, mis nõuavad, et matš viidaks läbi igasuguste poliitiliste žestideta. Rõhutasime seda eelnevalt ka Türgi jalgpalliliidule. Sellest hoolimata oli kahetsusväärne, et mõlemad meeskonnad ei suutnud kokkulepitust kinni pidada ning see viis kohtumise ärajäämiseni," väitsid korraldajad Saudi Araabia riigitelevisioonis.

Türgi jalgpalliajakirjaniku Haluk Yürekli sõnul õhtu siiski vahejuhtumiteta ei möödunud. Nimelt tungisid Saudi politseinikud Fenerbahce riietusruumi ja võtsid sealt endaga kaasa Atatürki pildiga särgid.

Telekanali Fox TV reporter Elvan Arat kirjutas ühismeedias, et Saudi võimud üritasid ka Türgi ajakirjanikke vahistada ja nende kaameraid lõhkuda. Olukorda sekkusid Fenerbahce turvatöötajad, kes aitasid ajakirjanikel staadionilt turvaliselt lahkuda.