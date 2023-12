Vargad viisid briti jalgpallistaari kodust miljoni väärtuses esemeid

Vargad tungisid Grealishi koju kolmapäeval, kui Grealish mängis City eest liigamängus Evertoni vastu. Tema kihlatu ja perekond olid samal ajal majas, kuid pääsesid vigastusteta.

Suurbritannia meedia teatel viisid röövlid endaga kaasa ligi miljoni naela väärtuses ehteid ja käekellasid. "Asi on nii, nagu see tänapäeval on. See oli tema ja ta perekonna jaoks väga halb intsident, aga vähemalt ei saanud kannatada inimesed ise," vahendab Reuters City peatreeneri Pep Guardiola sõnu.

Grealish on sel hooajal City eest kõigi võistlussarjade peale 20 mänguga löönud kolm väravat.