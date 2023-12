Odermatt teenis Bormios neljanda etapivõidu, Schwarz hooajaks väljas

Neljapäeval Bormios kiirlaskumise järel mäesuusatamise MK-sarja üldarvestuse liidriks kerkinud Odermatt lõpetas reedel ajaga 1.27,72, mis oli teisena lõpetanud Raphael Haaserist 0,98 sekundit kiirem. Esikolmikusse mahtus veel Aleksander Aamodt Kilde, kes jäi võitjast 1,31 sekundi kaugusele.

"See oli taas üks täiuslik ülisuurslaalom. Mul oli mõttes hea plaan, suusatasin targalt, kus pidin ja surusin seal, kus tahtsin. See toimis täiuslikult," sõnas Odermatt pärast võistlust. "Kui mul asjad nii toimivad, on mind raske võita."

Tegemist oli Odermatti neljanda etapivõiduga sel MK-hooajal, lisaks on ta kahel korral kolmandana lõpetanud ja tuli neljapäeval kiirlaskumises teiseks.

Sarnaselt neljapäevasele võistluspäevale olid ka reedel võistlustingimused keerulised. Libeda rajaga olid hädas nii Dominik Paris, Cyprien Sarrazin kui ka hooaja esimese ülisuurslaalomi võitnud austerlane Vincent Kriechmayr, kes teenis lõpuks neljanda koha.

Austria suusaliit teatas neljapäeva õhtul, et kiirlaskumisel kukkunud austerlane Marco Schwarz rebestas parema põlve eesmise ristatisideme ning mediaalse meniski. Enne Bormio etappi üldarvestuses liidrikohta hoidnud austerlase hooaeg sai selle vigastusega paraku varakult läbi.

Pärast kümmet võistlust on Odermatt kogunud 636 punkti ning asetseb üldarvestuses esikohal, edestades Schwarzi (464 punkti) pea 200 silmaga. Kolmandal kohal on Aleksander Aamodt Kilde, kes on kogunud 240 punkti.

Naiste MK-etapil võidutses teist päeva järjest Shiffrin

Samal ajal Austrias Lienzis toimuval naiste mäesuusatamise MK-etapil teenis ameeriklanna Mikaela Shiffrin enda teise järjestikuse etapivõidu, kui võidutses lisaks neljapäevasele suurslaalomile ka reedel slaalomisõidus.

Shiffrin oli kiireim mõlemal läbimisel, saades esimesel katsel ajaks 52,81 ning teisel katsel 55,94. Koguajaga 1.48,75 edestas ta sakslannat Lena Dürri (+2,34) ning šveitslannat Michelle Gisinit (+2,45).

Viiekordne MK üldmeister Shiffrin on sel hooajal kogunud 900 punkti, edestades teisel kohal olevat itaallannat Federica Brignonet (637 punkti) 263 punktiga. Esikolmikusse mahub veel reedel viienda koha pälvinud slovakitar Petra Vlhova, kes on kogunud 572 punkti.