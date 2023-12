Tiitlikaitsja Vegas pani kaotuste jadale punkti

Hooaega hästi alustanud tiitlikaitsja oli enne kohtumist Kingsiga kaotanud enda viimasest kuuest kohtumisest viis, alistades vahepeal Ottawa Senatorsi 6:3. Kaotuste jada sisse mahtus ka 2:4 kaotus mullu finaalseerias alla jäänud Florida Panthersile.

Kole seeria sai aga ööl vastu reedet lõpu, kui Jack Eichel Vegase kodupubliku ees kaheksandal minutil juhtima viis. Teise perioodi kolmandal minutil kahekordistas Mike Amadio Golden Knightsi edu ja kuigi Kings teenis sama perioodi 14. minutil Anze Kopitari kepilt enda esimese värava, viis William Karlsson poolteist minutit hiljem Vegase taas kahega juhtima.

Kohtumine möödus seejärel tasavägiselt, aga Trevor Moore'il õnnestus kaks minutit enne otsustava perioodi lõppu vahe veel ühele väravale vähendada. Golden Knights säilitas siiski viimastel hetkedel eduseisu ning lõpetas 3:2 võiduga, mis oli nende esimene alates 18. detsembrist.

"On väga pikk ja raske kuu olnud, eriti väravavahtide jaoks. Saime siit head punktid, et sellele lõpp panna," sõnas Vegase puurilukk Logan Thompson, kes tegi 32 tõrjet. "Me ei ole endaga rahul olnud, aga minu arust on mehed hästi mänginud. Me oleme rünnakus head tööd teinud."

Vegas langes järjestikuste kaotustega läänekonverentsis teisele kohale ning on 37 mänguga kogunud 49 punkti. Konverentsitippu tõusis Vancouver Canucks, kes on ühe vähema mänguga sama palju punkte saanud. Idakonverentsis on tabelitipus New York Rangers, kes on 33 mänguga samuti 49 silma kogunud.

Teised tulemused:

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 5:3

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 1:4

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 0:5