Jasikevicius: Barcelonast lahkumise protsess oli äärmiselt kole

Tänavu juulis Hispaania kõrgliigaklubist Barcelona vallandatud leedulane Šarunas Jasikevicius on nüüdseks juba uue töö leidnud, aga ütles neljapäeval Türgi meediale, et Barcelonaga lahkuminek oli äärmiselt kole protsess.

Barcelona vallandas klubi kolmel hooajal Euroliiga finaalturniirile ja kahe Hispaania meistritiitlini juhendanud Jasikeviciuse sel suvel, kuid 47-aastane endine tagamängija sai detsembris hoopis Istanbuli Fenerbahce peatreeneriks.

Leedulane rääkis neljapäeval Türgi telekanaliga S Sport ning ütles, et jäi suures pildis enda Barcelona ajaga rahule. "Ma olen väga kurb, et me Final Fouridel lõpuni ei suutnud minna, need olid väga valusad kaotused. Aga üldiselt ütleksin, et viisime Barcelona sinna, kuhu klubi kuulub - Euroliigas esimese kahe seas, koduses liigas samuti kahe seas. Igalpool mängisime finaalides ka," sõnas Jasikevicius.

Leedulaselt küsiti ka tema vallandamise kohta ning ta otsustas sellel mitte liigselt kaua peatuda. "See protsess oli äärmiselt kole ja rohkem ma ei ütle. Asjad läksid seal lõpus väga koledaks," sõnas peatreener.

Euroliiga hooaega kesiselt alustanud Fenerbahce on pärast Jasikeviciuse liitumist võitnud kuus järjestikust mängu, neist neli Euroliigas ning kaks koduses kõrgliigas. Neljapäeva õhtul alistati Istanbuli Anadolu Efes 89:84.

Euroliiga hooajatabelis on Fenerbahce kümne võiduga viiendal tabelireal, liigaliidrina jätkab 16 võidu ja ühe kaotusega Madridi Real. Nende kahe vahele mahuvad veel Bologna Virtus, Barcelona ning Panathinaikos.

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia on üheksa võidu ja kaheksa kaotusega kümnendal ehk viimasel play-off'i kohal.